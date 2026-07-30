Tajanstveni kupac naručio dva moćna aviona za milijardu dolara: 'Identitet ne otkrivamo zbog nacionalne sigurnosti'

Švedska obrambena kompanija Saab sklopila je ugovor vrijedan 10,1 milijardu švedskih kruna, odnosno oko milijardu dolara, za isporuku dva zrakoplova GlobalEye neimenovanom kupcu s Bliskog istoka. Zrakoplovi će biti isporučeni tijekom 2030. godine, no Saab zbog prirode posla i pitanja nacionalne sigurnosti ne otkriva identitet kupca.

Kompanija je 27. srpnja objavila da je naručitelj „zemlja u regiji Bliskog istoka“, ali nije navela o kojoj je državi riječ. Saab je pritom izričito poručio da zbog okolnosti povezanih s kupcem i interesa nacionalne sigurnosti neće objaviti dodatne informacije o ugovoru niti identitetu naručitelja, navodi Defence24. „Ova narudžba naglašava našu predanost pružanju kupcima provjerene sposobnosti GlobalEyea za rano upozoravanje i kontrolu u više domena“, rekao je izvršni direktor Saaba Micael Johansson. Dodao je da sve veći međunarodni interes za GlobalEye odražava njegovu učinkovitost i pouzdanost u suvremenim operacijama protuzračne obrane.

GlobalEye je Saabov sustav za zračno rano upozoravanje i kontrolu (AEW&C), namijenjen otkrivanju, praćenju i nadzoru zračnih i drugih prijetnji na velikim udaljenostima. Sustav je postavljen na poslovni zrakoplov Bombardier Global 6000, a Saab ga opisuje kao višenamjensku sposobnost za operacije u više domena.

Jedini potvrđeni kupac GlobalEyea na Bliskom istoku zasad su Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ujedno bili i prvi korisnik tog sustava. Saab je toj zemlji već isporučio pet zrakoplova GlobalEye. Upravo je jedan od njih fotografiran na sajmu zrakoplovstva u Dubaiju u studenom 2025. godine.

Među mogućim kandidatima za novu narudžbu u regiji spominju se Kuvajt, Katar i Saudijska Arabija, ali Saab nijednu od tih država nije potvrdio kao kupca. Saudijsko ratno zrakoplovstvo već koristi dva Saabova zrakoplova Saab 2000 opremljena radarom Erieye. Prema podacima zrakoplovne analitičke kompanije Cirium, riječ je o letjelicama sa službenim registracijama 6001 i 6002, koje su u operativnu uporabu uvedene u prosincu 2014. godine i stacionirane su u zračnoj bazi Prince Sultan. Saudijska Arabija uz to ima pet starijih zrakoplova Boeing E-3A za zračno rano upozoravanje i kontrolu. Kuvajt i Katar, kao i Bahrein i Oman, trenutačno u svojim flotama nemaju sposobnost AEW&C.

Nova narudžba dodatno potvrđuje rastuću potražnju za GlobalEyeom. Saab trenutačno ima dodatne narudžbe Švedske za tri zrakoplova i Francuske za dva. Kanada je krajem svibnja objavila da namjerava nabaviti neodređen broj GlobalEyea nakon što je Saab izabran kao preferirani dobavljač.

Istodobno, NATO je početkom srpnja objavio namjeru nabave flote od najviše deset posebno prilagođenih zrakoplova Global 6500 kanadske proizvodnje. U inicijativi sudjeluju Belgija, Kanada, Danska, Njemačka, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Rumunjska i Švedska. Saab je 7. srpnja objavio da će sada započeti formalne pregovore s NATO-ovom Agencijom za potporu i nabavu (NSPA) kako bi osigurao ugovor. Ipak, najnoviji posao razlikuje se od ostalih upravo po tome što ostaje bez odgovora ključno pitanje: koja će država s Bliskog istoka 2030. godine preuzeti dva nova GlobalEyea vrijedna milijardu dolara. Saab za sada taj podatak ne otkriva.