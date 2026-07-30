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NOVI PLINSKI PRAVAC ZA BIH

BiH pokrenula postupak ratifikacije sporazuma o plinskom povezivanju s Hrvatskom

Bosiljevo: Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanom obilježavanju završetka radova na plinovodu Zlobin-Bosiljevo
Foto: Robert Anic/PIXSELL
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VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
30.07.2026.
u 17:40
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AAFS je vlastima Federacije BiH iskazao zanimanje i za ulaganja u plinske elektrane te modernizaciju zračnih luka u Sarajevu i Mostaru.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je pokrenulo postupak ratifikacije sporazuma s Hrvatskom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, kojim bi se BiH preko hrvatskog plinskog sustava povezala s LNG terminalom na Krku. Odluka državne Vlade donesena je u drugome krugu glasovanja, pojašnjeno je u priopćenju nakon sjednice. Prema objašnjenju Hini, drugi krug glasovanja upriličen je jer u prvome nije bilo potpunog suglasja za pokretanje procedure ratificiranja sporazuma. Isti izvor je naveo kako je protiv bio jedino ministar prometa i veza Edin Forto, član Naše stranke. 

U izjavi za medije Forto je rekao kako očekuje od američke administracije pojašnjenje stoje li iza ove investicije. Ranije je predsjednica Naše stranke Sabina Čudić izjavila kako se ova stranka protivi ratificiranju sporazuma dok američka administracija ne razjasni svoje planove o sudbini OHR-u, ovlastima visokog predstavnika i državnoj imovini BiH. Nakon odluke Vijeća ministara, dokument sporazuma će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, koje ga potom treba uputiti Parlamentarnoj skupštini na odobrenje. Suglasnost moraju dati Zastupnički dom i Dom naroda, nakon čega konačnu odluku o ratifikaciji donosi ponovno Predsjedništvo BiH.

Sporazum između dviju država su 28. travnja u Dubrovniku potpisali hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Njime se stvaraju uvjeti za izgradnju plinovoda koji bi hrvatski i bosanskohercegovački plinski sustav povezao preko Zagvozda i Posušja. Izgradnjom Južne interkonekcije BiH bi dobila novi pravac opskrbe i pristup ukapljenom prirodnom plinu koji preko terminala na Krku stiže u Hrvatsku. Time bi smanjila sadašnju gotovo potpunu ovisnost o ruskom plinu, koji dobiva jednim plinovodom preko Srbije.

Posao izgradnje plinovoda kroz Federaciju BiH dobila je američka tvrtka AAFS Infrastructure and Energy, čiji su čelnici bliski političkom krugu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Jesse Binnall bio je član Trumpova pravnog tima, dok je Joseph Flynn brat Michaela Flynna, bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost. Izmjenama zakona koje je Parlament Federacije BiH prihvatio u travnju AAFS-u je namijenjena uloga koncesionara koji bi trebao financirati, izgraditi i potom upravljati plinovodom na području tog entiteta. Vrijednost projekta procijenjena je na približno 1,5 milijardi eura. AAFS je vlastima Federacije BiH iskazao zanimanje i za ulaganja u plinske elektrane te modernizaciju zračnih luka u Sarajevu i Mostaru.
Ključne riječi
BiH Hrvatska plinovod

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