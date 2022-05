Šef NATO-a: Ruska ofenziva u Donbasu je stala, Ukrajinci bi mogli dobiti ovaj rat

Danas je 82. dan rata u Ukrajini. Finska i Švedska potvrdile su svoju namjeru pridruživanja NATO-u. Ukrajinske vlasti tvrde pak kako ruske snage već neko vrijeme stoje u Ukrajini. Britanski obavještajci smatraju kako je Rusija izgubila trećinu snaga jer se procjenjuje da je više od 400 ruskih vojnika ubijeno ili ranjeno prošlog tjedna pokušavajući prijeći rijeku Donets. S druge strane, ukrajinske snage napreduju. Prvi ukrajinski bataljun stigao je do ruske granice u regiji Harkiv.

Ključni događaji:

VIDEO Unatoč Putinovim prijetnjama Finska potvrdila zahtjev za članstvo u NATO-u!

Tijek događaja:

8:00 - Britansko ministarstvo obrane izvještava o povećanju aktivnosti među bjeloruskim oružanim snagama. U svom dnevnom ažuriranju, ministarstvo je priopćilo da je ruski saveznik Bjelorusija "najavila raspoređivanje snaga za specijalne operacije duž granice s Ukrajinom, kao i jedinica protuzračne obrane, topništva i raketa na poligone za obuku na zapadu zemlje".

"Prisutnost bjeloruskih snaga u blizini granice vjerojatno će zaustaviti ukrajinske trupe tako da se neće moći rasporediti za potporu operacijama u Donbasu", navodi se.

Međutim, u ažuriranju se navodi da unatoč prethodnim nagađanjima, bjeloruske snage nisu bile izravno uključene u sukob, a predsjednik zemlje i Putinov saveznik Aleksandar Lukašenko "vjerojatno je balansirao podršku invaziji Rusije sa željom da izbjegne izravno vojno sudjelovanje s rizikom od sankcija Zapada, ukrajinske osvete i moguće nezadovoljstvo bjeloruske vojske."

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 May 2022

7:50 - Velika vježba NATO-a, planirana mjesecima prije ruske invazije na Ukrajinu, danas će započeti u Estoniji. Jedna od najvećih vježbi kodnog imena Jež održat će se u Estoniji, a u njoj će sudjelovati 15.000 vojnika iz 14 zemalja. To je jedna od najvećih vojnih vježbi u toj zemlji od 1991. godine.

7:14 - Ukrajina se danas priprema za novi ruski napad u istočnoj regiji Donbasa, dok je Kijev rekao da je protunapad njihove vojske oko Harkiva dobio zamah. Otkako nije uspjela zauzeti glavni grad na početku invazije krajem veljače, kontrola Donbasa je postala jedan od primarnih ciljeva Moskve - ali zapadne obavještajne službe predviđaju da će njezina invazija zastati usred velikih gubitaka i žestokog otpora.

- Spremamo se za nove pokušaje Rusije da napadne Donbas, kako bismo nekako intenzivirali svoje kretanje na jugu Ukrajine - rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju.

- Okupatori još uvijek ne žele priznati da su u slijepoj ulici i da je njihova takozvana 'specijalna operacija' već bankrotirala - dodao je.

6:43 - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ruska ofenziva u Donbasu zastala i da bi Ukrajina mogla dobiti rat, što je ishod koji je nekoliko vojnih analitičara predviđalo na početku sukoba.

- Ruski rat u Ukrajini ne ide kako je Moskva planirala - rekao je Stoltenberg.

Izjava je došla nakon što su se Finska i Švedska službeno odlučile priključiti NATO-u. NATO i Sjedinjene Države izjavile su kako su uvjerene da će obje zemlje biti primljene u savez i da se uvjeti Turske, koja želi da nordijske zemlje zaustave potporu kurdskim militantnim skupinama prisutnim na njihovom teritoriju, mogu prevladati.

6:16 - Institut za proučavanje rata objavio je novu kartu invazije na Ukrajinu. Navode kako je Ruse šokiralo ukrajinsko uništavanje značajnih elemenata ruske motorizirane brigade koja je 11. svibnja pokušala prijeći pontonski most preko rijeke Siverski Donjec.

- Prema ukrajinskim dužnosnicima, ukrajinske snage će vjerojatno provesti protuofenzivne operacije kako bi istjerale Ruse iz okolice Izjuma. Ranije smo primijetili da je ruska topnička vatra usmjerena na zapad iz okolice Izjuma vjerojatnije imala za cilj ometanje takve protuofenzive. Ruske snage nastavile su s povlačenjem iz Harkivske oblasti, ali će vjerojatno nastojati zadržati liniju istočno od Vovčanska kako bi osigurale kopnenu komunikacijsku liniju (GLOC) koja ide od Belgoroda preko Vovčanska do Izjuma - piše u analizi.

The #Ukrainian destruction of significant elements of a #Russian motorized rifle brigade that tried to cross a pontoon bridge over the Siverskyi Donets River on May 11 has shocked prominent Russian milbloggers.



Read the latest from ISW and CTP: