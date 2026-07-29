Upravo je stiglo alarmantno upozorenje iz Bruxellesa: 'Uskoro bi mogla gorjeti cijela Europa'

Europa ulazi u novu eru ekstremnih požara, upozoravaju stručnjaci nakon što su razorni požari zahvatili jugozapad Francuske i dijelove Španjolske, a vatrogasci se suočavaju s vatrom kakvu dosad nisu zabilježili na kontinentu. Prema pisanju CNN-a, požari u Francuskoj bili su toliko intenzivni da su stvorili vlastitu vatrenu oluju i rijedak meteorološki fenomen – oblake nastale od požara, poznate kao pirokumulonimbusi. Takvi oblaci nastaju kada ekstremna toplina iz velikih požara naglo podigne zrak prema višim slojevima atmosfere, gdje se on hladi i kondenzira, stvarajući goleme olujne oblake koji mogu proizvesti vlastiti vjetar, kišu i munje te dodatno učiniti požare nepredvidivima.

Takav je fenomen dosad bio češće zabilježen u Australiji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, dok je za Europu iznimno rijedak. Ako se potvrdi da je riječ o prvom takvom slučaju u Francuskoj, stručnjaci smatraju da bi to bio još jedan pokazatelj iznimne snage aktualnih požara. "Ušli smo u eru požara koji se ne mogu ugasiti", rekao je Víctor Resco de Dios, stručnjak za šumarstvo i klimatske promjene sa Sveučilišta Lleida u Španjolskoj, dodajući da takvi požari gore "snagom nekoliko atomskih bombi".

Francuska se ove godine suočava s najgorom požarnom sezonom u svojoj povijesti. Požari su dosad progutali više od 160.000 hektara zemlje, a sezona opasnosti još nije završila. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stanje je opisao kao "potpuno nezabilježeno" i najteže od Drugog svjetskog rata.

Veliki požari haraju i Španjolskom, gdje je jedan od najrazornijih zahvatio pokrajinu Ávila zapadno od Madrida te postao najveći zabilježeni požar u toj zemlji. Francuska i Španjolska zatražile su pomoć Europske unije, dok upozorenja na povećan rizik od novih požara stižu i za Grčku i Italiju. Stručnjaci upozoravaju da je posebno zabrinjavajuća istodobna kriza u više europskih država. "Rijetkost je da Europa istodobno doživi krizu s požarima u više država", rekao je Stefan Doerr, direktor Centra za istraživanje požara na Sveučilištu Swansea.

Dosad je zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300.000 ljudi. Vatrogasci upozoravaju da je potpuno gašenje ovako velikih požara gotovo nemoguće dok ne nestane goriva koje ih hrani ili dok ne stignu dugotrajne oborine. Znanstvenici, pak, ističu da su ekstremni vremenski uvjeti ključni razlog sve žešćih požara. Klimatske promjene uzrokuju sve veće izmjene između izrazito vlažnih i izrazito suhih razdoblja.

A firefighting plane makes a drop during a wildfire in Artana, Spain, July 29, 2026. REUTERS/Pedro Nunes Photo: PEDRO NUNES/REUTERS Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Naime, Francuska i Španjolska prošle su zime imale neuobičajeno mnogo oborina, što je potaknulo rast vegetacije. No nakon toga uslijedili su toplinski valovi koji su isušili krajolik i pretvorili obilnu vegetaciju u lako zapaljivo gorivo. "To je bio udarac koji je pretvorio gustu vegetaciju u visoko zapaljiv materijal", objasnio je Matthew Jones sa Sveučilišta East Anglia.

Osim neposredne opasnosti za stanovništvo, požari ostavljaju dugoročne posljedice na zdravlje, gospodarstvo i okoliš. Dim zagađuje zrak, ugrožava turističke regije, vinograde i infrastrukturu, a znanstvenici upozoravaju da bi Europa u budućnosti mogla doživjeti scenarije kakvi su već viđeni u Kaliforniji i Australiji. "Ako ljudi nastave sagorijevati fosilna goriva i povećavati temperature, moramo očekivati sve češće i ekstremnije požare", upozorio je Resco de Dios, dodajući da Europa više ne može isključiti scenarije u kojima požari zahvaćaju stotine tisuća, pa čak i milijun hektara zemlje.

Istodobno, Maria Zuber, voditeljica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije (ERCC), upozorila je da se s povećanim rizikom od velikih požara suočavaju Grčka, Italija i pojedini dijelovi srednje Europe. Posebno je naglasila da Francusku očekuju vrlo teški dani, a ako se požari koji trenutno haraju Portugalom i Španjolskom uskoro ne stave pod nadzor, postoji opasnost da "gori cijela Europa", prenosi Sky News. Prema njezinoj procjeni, požarna sezona 2026. mogla bi biti najrazornija dosad zabilježena u Europi i premašiti prošlogodišnji rekord.