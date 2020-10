Evo što kažu znanstvenici: Ako se i zaraze oni koji nose masku, simptomi će biti blaži

Brojke nikad veće, što kod nas, što u Europi, mjere sve strože, a treba li ih i postrožiti te kako kao pojedinci možemo pridonijeti sprečavanju širenja koronavirusa, pitali smo strukturalnog molekularnog biologa i profesora na švicarskom Saveznom tehnološkom institutu prof. dr. sc. Nenada Bana, znanstvenika prof. dr. Gordana Lauca i virologinju s Instituta Ruđer Bošković dr. sc. Andreju Ambriović Ristov.

1. U HRVATSKOJ JE S JUČERAŠNJIM DANOM VIŠE OD TISUĆU LJUDI ZARAŽENO KORONAVIRUSOM, JE LI TO OČEKIVANA BROJKA?

Lauc: Kao što nam je ljeto donijelo pauzu od pandemije, bilo je za očekivati da će se povratkom hladnog vremena situacija pogoršati. Ako gledamo što se događa u zemljama u kojima je nešto ranije zahladilo, jasno je da smo vrlo teško mogli izbjeći porast broja slučajeva u Hrvatskoj. Ključno je pitanje koliko će taj broj i dalje rasti, tj. hoćemo li ga uspjeti zadržati na nekoj razini koja ne prijeti normalnom funkcioniranju našeg zdravstvenog sustava.

Ambriović Ristov: Mali je broj ljudi poštovao preporuke Stožera pa je brojka i očekivana. Sad su preporuke pretvorene u obveze i čeka se da ljudi budu ozbiljniji, a kroz pet do šest dana vidjet će se rezultati.

Ban: Povećanje broja zaraženih nije neočekivano jer se takav trend uočio već prije nekoliko tjedana u mnogim europskim zemljama. Očito nije moguće potpuno suzbiti širenje virusa, a da se ne provedu mjere koje bi naškodile normalnom funkcioniranju društva.

2. ŠTO LJUDI POJEDINAČNO MOGU NAPRAVITI DA SE SPRIJEČI ŠIRENJE VIRUSA?

Ban: Ljudi moraju biti svjesni osnovnih načina širenja virusa i ponašati se u skladu s preporukama koje će smanjiti šanse da se zaraze. Dakle, virus se širi kapljično, tako da je jako korisno nositi maske. Također je važno izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama koje nisu čiste, kada smo, primjerice, u javnom prijevozu ili u dućanu. Dok nema prilike za pranje ruku, dodirivanje lica treba izbjegavati. Svako tko ima simptome koji su karakteristični za infekciju koronavirusom – gubitak okusa, mirisa, temperaturu... – trebao bi se testirati i izbjegavati kontakte dok simptomi sasvim ne prođu po preporukama liječnika.

VIDEO Ministar Beroš osvrnuo se na nove rekordne brojke: "Virus ulazi u zdravstveni sustav, prijeti na sve strane. Vrijeme je da uzmemo stvar u svoje ruke."

Lauc: Virus se prenosi s čovjeka na čovjeka i najbolje što možemo napraviti jest da smanjimo međusobne kontakte. Situacija još nije tako alarmantna da bismo se morali potpuno izolirati, no možemo smanjiti bliske kontakte koji nisu nužni. Isto tako, kada ne možemo izbjeći blizinu drugih ljudi, trebamo nositi masku kako bismo tako barem djelomično spriječili prijenos virusa. Također, treba redovito prati ruke i rukama koje nisu čiste ne dodirivati usta, nos ili oči.

Ambriović Ristov: Držati se, prije svega, preporuka. U blizini ljudi držati distancu, a maske nositi na ispravan način. Također, važno je pravilno rukovanje samom maskom, ne treba dirati njezin vanjski dio na kojem je možda određena količina virusa jer se i tako on može prenijeti u organizam. Napravljeni su sad već i određeni videi na kojima se može vidjeti kako postupati s maskom i svatko se vrlo lako može educirati. Važno je i ne ugroziti svoje mentalno zdravlje, ali trebali bismo se što manje družiti, možda ne odlaziti na kave, već u šetnju na zrak, držeći distancu.

3. JESU LI TRENUTAČNE MJERE NACIONALNOG STOŽERA DOSTATNE, TREBA LI IH UVESTI JOŠ?

Ambriović Ristov: S novim će se mjerama pričekati još koji dan, ali ako se nastavi ovakav rast zaraženih, koji još zasad nije eksponencijalan, bit će i strožih mjera. Ne može se dopustiti da bolnice preplave oboljeli od COVID-19 i tako se potencijalno ugroze i pacijenti koji boluju od nekih drugih bolesti.

Ban: Teško je procijeniti jesu li nove mjere previše ili premalo restriktivne dok se ne vidi kako se razvija tijek širenja virusa. Socijalni kontakti najveći su izvor transmisije pa je, nažalost, preporuka da se smanje događaji s većim brojem ljudi. Jedna je to od prvih mjera koja je također jako nepopularna jer utječe na naše društvene aktivnosti. Moja je procjena da će se koronavirus ove zime jako proširiti i da to neće biti moguće sasvim izbjeći jer je nemoguće inzistirati na prestrogim mjerama. One bi jednostavno uzrokovale preteške ekonomske posljedice. Dakle, relativno je velika šansa da će mnogi od nas oboljeti od COVID-19 prije nego što cjepivo bude dostupno. Međutim, čak i ako se mnogi od nas zaraze, brzina širenja bolesti jako je važan faktor koji će utjecati na pritisak na bolnice. U trenutačnoj situaciji jako je važno usporiti širenje bolesti i to je jedna od najvećih motivacija za uspostavljanje novih restriktivnih mjera. Ne smije se dopustiti da se širenje toliko ubrza da se preoptereti zdravstveni sustav jer bi u tom slučaju bilo teško pružiti potrebnu njegu oboljelima. To je ta kritična granica koja bi onda bitno povećala smrtnost od COVID-19. Predložene mjere koje uključuju obvezno nošenje maski u zatvorenim javnim prostorima imaju i dodatnu korist, ne samo što se tiče usporavanja širenja infekcije. Simptomi bolesti jako ovise o početnoj dozi virusa kojoj je naš organizam izložen, pa ako se netko zarazi usprkos tome što nosi masku, moguće je da će u tom slučaju simptomi bolesti biti blaži i da će kod nekih ljudi upravo to biti razlika između blagog oblika bolesti i potencijalno smrtnog ishoda.

Lauc: Koliko god se nama to možda činilo drukčije, mjere u Hrvatskoj jedne su od najblažih u EU. Naš Stožer nas je do sada uspješno vodio kroz ovu pandemiju i mislim da mu treba pokloniti povjerenje da to čini i dalje.

4.OD SLJEDEĆEG TJEDNA POČINJE CIJEPLJENJE PROTIV GRIPE, JE LI VAŽNO CIJEPITI SE I ZAŠTO?

Lauc: Gripa je opasna bolest koja može ubiti jako puno ljudi. Kombinacija COVID-19 i gripe mogla bi biti jako nezgodna. Cjepivo protiv COVID-19 još nemamo, no cjepiva protiv gripe postoje i doista bi bilo glupo ne zaštititi se. Osim toga, cijepljenjem postajemo prepreka za daljnje širenje virusa i na taj način štitimo i druge.

Ambriović Ristov: Kombinacija gripe i COVID-19 mogla bi biti pogubna i za ljude koji su inače zdravi. Gripa će sigurno doći, ne znamo koliko točno ljudi će se njome zaraziti, ali i od tog će nas virusa zaštititi maske koje nosimo. I zato je nošenje maske vrlo važno jer će nas, u ovom slučaju, štititi od dva virusa. Cijepljenje protiv gripe jest važno i dobro je da se što više ljudi cijepi, ali vjerujemo da će gripe biti manje upravo jer se pazimo, da ljudi ne bi pomislili da su se cijepili uzalud.

Ban: Važno je cijepiti se protiv gripe jer nema nikakvih kontraindikacija da bi cjepivo protiv gripe moglo na bilo koji način negativno utjecati na našu reakciju u slučaju infekcije koronavirusom. Dakle, cijepljenje protiv gripe može spriječiti da, primjerice, prvo dobijemo gripu pa onda, na oslabljeni organizam, i COVID-19 u kratkom razdoblju ili istodobno.