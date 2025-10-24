Eurozastupnica i bivša ministrica Brnjac o priuštivom stanovanju: Pohlepa je glavni razlog tolikih cijena!

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s urednikom Igorom Bobićem razgovara o priuštivom stanovanju koje je postalo jedan od prioriteta EU i na kojem radi kao EPP-ova članica Posebnog tima za stambenu krizu. Brnjac kaže da je Europski parlament uspio obvezati Europsku komisiju da izradi Europsku strategiju priuštivog stanovanja, da izmijeni potrebne direktive i omogući financiranje iz europskih fondova. Dodaje da to nedostatak stambenog prostora nije samo hrvatski problem već europski jer stanovništvo stari, a mladi si ne mogu priuštiti rješavanje stambenog pitanja. Na činjenicu da u Hrvatskoj mladi žive s roditeljima do 31,3 godine, po čemu smo prvi u EU, da su cijene nekretnina od 2010. rasle 60% u EU,a 102% u Hrvatskoj, Brnjac odgovara da je stanje prepoznato I da se počelo raditi.

- Znači, radi se puno toga. Ne možemo reći ne radi se. Radi se već puno toga. Fondovi su tu. Svaka država članica će za sebe odlučiti koliko im je bitno, ali na temelju podataka, a ne da vi sada nabacite neku brojku koja je polovina europskog proračuna. A gdje su vam ostale potrebe? Ovo pitanje nije više pitanje stranaka. Mi to svi moramo raditi zajedno. I to se tako radi cijelo vrijeme. I nacionalni plan stambene politike se donosi za sve jedinice lokalne samouprave. To nije je pitanje jedne političke opcije. To je pitanje svih nas. To je pitanje naše budućnosti, našeg opstanka u konačnici.

U Hrvatskoj je, kaže, Vlada u ožujku donijela Nacionalni plan stambene politike, već se ide u gradnju priuštivih stanova, a sada se trebaju uključiti i gradovi. Sigurna je da će se izgraditi 10 tisuća planiranih stanova do 2030. te da će rezultata dati i ostale mjere za smanjenje kratkoročnog najma . Brnjac kaže da je Vlada dok je bila ministrica turizma donošenjem Zakona o turizmu pokušala početi rješavati problem jer će se na lokalnoj razini trebati odlučiti kolike su potrebe turističkog smještaja,a da bi ga ostalo dovoljno za građane ili studente. Kaže i da je za to potrebno vrijeme. Za cijene kvadrata za koje su i sami građevinari priznali da su pretjerane kada su na sastanku s premijerom neki od njih rekli da je cijena gradnje od 1500-1900 eura po kvadratu te da je to 70-80% prodajne cijene, pa onda krajnja cijene ne može biti 4000, Brnjac kaže da je o tome sve rekao premijer.

- To je ono što je predsjednik Vlade govorio da je to je jedna pohlepa što se sada događa s više razina i više strana. Jer, mi smo, sjetit ćete se, imali smo, dakle, pandemiju. Imali smo potres. Imali smo energetsku krizu i Vlada je svim poduzetnicima uskočila. Apsolutno svima. Ne samo i građanstvu, već i poduzetnicima da svi lakše prođu kroz te probleme. I mislim da je ovo sad što se događa stvarno nakon svega toga..to jednostavno nije dobar pokazatelj.

Za devet godina mandata Vlada Andreja Plenkovića kaže da su bile uspješne na svim poljima te da je najvažnije što je postignuta politička stabilnost. Za Andreja Plenkovića kao šefa ima samo riječi hvale. Kakav je Plenković bio šef? Možete li sad relaksiranije govoriti kad niste članica njegova kabineta? Doduše, on vam je još uvijek stranački šef? - Dakle, on jako puno zna i puno traži od svojih suradnika. Ali, jako puno sam od njega naučila. Pogotovo kad gledamo europske politike, on je tu veliki autoritet i kad sam došla u Europski parlament, kad su kolege vidjeli da sam iz Hrvatske i da sam bivša ministrica, automatski su počeli govoriti o premijeru Plenkoviću.