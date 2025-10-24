Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PODCAST BOBU BOB! BY IGOR BOBIĆ

Eurozastupnica i bivša ministrica Brnjac o priuštivom stanovanju: Pohlepa je glavni razlog tolikih cijena!

Brnjac
VL
Autor
Igor Bobić
24.10.2025.
u 20:00

Brnjac je govorila o održivom turizmu, turističkoj sezoni i cijenama. Objasnila i zašto je otišla iz Vlade i kandidirala se za Europski parlament te koja je razlika između posla ministrice i eurozastupnice. Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a na youtube kanalu i društvenim mrežama Večernjeg lista

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a, zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s urednikom Igorom Bobićem razgovara o priuštivom stanovanju koje je postalo jedan od prioriteta EU i na kojem radi kao EPP-ova članica Posebnog tima za stambenu krizu. Brnjac kaže da je Europski parlament uspio obvezati Europsku komisiju da izradi Europsku strategiju priuštivog stanovanja, da izmijeni potrebne direktive i omogući financiranje iz europskih fondova. Dodaje da to nedostatak stambenog prostora nije samo hrvatski problem već europski jer stanovništvo stari, a mladi si ne mogu priuštiti rješavanje stambenog pitanja. Na činjenicu da u Hrvatskoj mladi žive s roditeljima do 31,3 godine, po čemu smo prvi u EU, da su cijene nekretnina od 2010. rasle 60% u EU,a 102% u Hrvatskoj, Brnjac odgovara da je stanje prepoznato I da se počelo raditi. 

- Znači, radi se puno toga. Ne možemo reći ne radi se. Radi se već puno toga. Fondovi su tu. Svaka država članica će za sebe odlučiti koliko im je bitno, ali na temelju podataka, a ne da vi sada nabacite neku brojku koja je polovina europskog proračuna. A gdje su vam ostale potrebe? Ovo pitanje nije više pitanje stranaka. Mi to svi moramo raditi zajedno. I to se tako radi cijelo vrijeme. I nacionalni plan stambene politike se donosi za sve jedinice lokalne samouprave. To nije je pitanje jedne političke opcije. To je pitanje svih nas. To je pitanje naše budućnosti, našeg opstanka u konačnici.

U Hrvatskoj je, kaže, Vlada u ožujku donijela Nacionalni plan stambene politike, već se ide u gradnju priuštivih stanova, a sada se trebaju uključiti i gradovi. Sigurna je da će se izgraditi 10 tisuća planiranih stanova do 2030. te da će rezultata dati i ostale mjere za smanjenje kratkoročnog najma . Brnjac kaže da je Vlada dok je bila ministrica turizma donošenjem Zakona o turizmu  pokušala početi rješavati problem jer će se na lokalnoj razini trebati odlučiti kolike su potrebe turističkog smještaja,a  da bi ga ostalo dovoljno za građane ili studente. Kaže i da je za to potrebno vrijeme. Za cijene kvadrata za koje su i sami građevinari priznali da su pretjerane kada su na sastanku s premijerom neki od njih rekli da je cijena gradnje od 1500-1900 eura po kvadratu te da je to 70-80% prodajne cijene, pa onda krajnja cijene ne može biti 4000, Brnjac kaže da je o tome sve rekao premijer.

- To je ono što je predsjednik Vlade govorio da je to je jedna pohlepa što se sada događa s više razina i više strana. Jer, mi smo, sjetit ćete se, imali smo, dakle, pandemiju. Imali smo potres. Imali smo energetsku krizu i Vlada je svim poduzetnicima uskočila. Apsolutno svima.  Ne samo i građanstvu, već i poduzetnicima da svi lakše prođu kroz te probleme. I mislim da je ovo sad što se događa stvarno nakon svega toga..to jednostavno nije dobar pokazatelj.

Za devet godina mandata Vlada Andreja Plenkovića kaže da su bile uspješne na svim poljima te da je najvažnije što je postignuta politička stabilnost. Za Andreja Plenkovića kao šefa ima samo riječi hvale. Kakav je Plenković bio šef? Možete li sad relaksiranije govoriti kad niste članica njegova kabineta? Doduše, on vam je još uvijek stranački šef? - Dakle, on jako puno zna i puno traži od svojih suradnika. Ali, jako puno sam od njega naučila. Pogotovo kad gledamo europske politike, on je tu veliki autoritet i kad sam došla u Europski parlament, kad su kolege vidjeli da sam iz Hrvatske i da sam bivša ministrica, automatski su počeli govoriti o premijeru Plenkoviću. 

Ključne riječi
Nikolina Brnjac Igor Bobić Bobu bob! By Igor Bobić

Komentara 6

Pogledaj Sve
NH
Nebinarni hadezeovac
20:53 24.10.2025.

Kaže hadezeovska ekipa koja krade milijardu eura na sat, hihhi.

AL
AP_lapapa
20:20 24.10.2025.

Pohlepa je njihovo pravo. Kapitalizam je utemeljen na pohlepi. Ali je zato država ona koja bi trebala svojim mehanizmima kontrolirati tu pohlepu a ne se staviti na njihovu stranu i zgrtati skupa s njima. Kada kao dio aparata kaže da je pohlepa kriva na taj način samo priznaje nesposobnost države.

JA
Jasamlutalica
20:09 24.10.2025.

Dijelom pohlepa, dijelom nesposobnost političara samim time donošenje kojekakvih poticaja i naravno najvećim dijelom korupcija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
11
GRAĐANSKI ODGOJ KAO KLJUČ

Nasilje nad ženama potresa Hrvatsku, psihologinja: 'Postoji rješenje, ali konzervativci ga saboritaju svaki put kad se spomene'

Brutalno ubojstvo nestale žene jučer kod Zagreba, slučaj femicida iz Karlovca ranije ovaj tjedan ili jutrošnji jezivi detalji incidenta kod Vrbovca kada je muškarac ženu bacio u bunar…strašni slučajevi nasilja zaredali su se posljednjih dana pa smo razgovor koji smo dogovorili sa psihologinjom Senkom Sekulić na temu slučaja Matanić, započeli ovim nedavnim događajima.

Učitaj još

Kupnja