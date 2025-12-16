Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKO MJERITI PROFITABILNOSTI HRVATSKIH PODUZEĆA

Dva podatka, dvije istine o profitu hrvatskih tvrtki

Autor
Ljubica Gatarić
16.12.2025.
u 19:04

Pad zaposlenosti, smanjenje marži i gubici u dijelu industrijskih grana realni su i zabrinjavajući.

Koji od dva podatka bolje oslikava profitabilnost hrvatskih poduzeća: bruto operativni višak koji je, prema riječima glavnog ekonomista HUP-a Hrvoja Stojića, oko 55 posto niži od prosjeka EU, ili nedavna analiza Eurostata prema kojoj je udio dobiti hrvatskih kompanija u dodanoj vrijednosti na razini europskog prosjeka? Rasprava o profitabilnosti hrvatskih poduzeća vodi se tako na dvije razine koje se često miješaju, iako mjere različite stvari.

Iznadprosječne marže

Ključne riječi
profit produktivnost BDP profitabilnost tvrtki

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!