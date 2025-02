Europski standardi su pred vratima: ESG uskoro postaje normativ, a sve što trebate znati nalazi se na jednom mjestu

Održivo poslovanje više nije samo trend – ESG (okolišni, društveni i upravljački čimbenici) postao je ključan za dugoročni uspjeh i usklađenost s novim regulatornim zahtjevima.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) donosi strože standarde transparentnosti, a od 2026. godine ESG izvješće postaju normativ za još širi krug poduzeća koja će morati prilagoditi svoje poslovanje prema Europskim standardima za izvještavanje o održivosti (ESRS). Dok se ESG sve više nameće kao standard i imperativ odgovornog poslovanja, ključno je razumjeti kako njegove prakse mogu unaprijediti poslovni sektor i turističku industriju.

Kako se pripremiti na vrijeme i osigurati usklađenost? Što ESG znači za vaše poslovanje? Koji su benefiti povezani s izvještavanjem o okolišnoj, društvenoj i upravljačkoj odgovornosti? Što je na raspolaganju trgovačkim društvima kada je riječ o financijskim instrumentima?

Odgovore na ta i mnoga druga pitanja donose dva panela i inspirativna predavanja koja pokrivaju teme održivog poslovanja i uloge ESG-a u gospodarstvu te izazove i prilike održivog turizma, kao ključnog sektora hrvatskog ekonomskog razvoja koji mora uskladiti rast s ekološkim i društvenim odgovornostima. Svoja će znanja i bogato iskustvo podijeliti i Cordula Wohlmuther, regionalna direktorica za Europu pri Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO). Wohlmuther je vodeća ekspertica na području održivog turizma te je pridonijela provedbi Međunarodne godine održivog turizma 2017. i razvoju prve strategije za mobilizaciju resursa UNWTO-a.

Panel "ESG Future: Put prema održivom poslovanju" donosi primjere dobre prakse iz poslovnog sektora te pruža ključne informacije o osnovnim ESG pojmovima. Također, sudionici će saznati koji su benefiti izvještavanja o okolišu i koje financijske instrumente Hrvatska nudi poduzećima koja žele ulagati u održivost.

Panel, "Go Green or Go Home: Put prema održivom turizmu", otvara raspravu o održivosti turističkog sektora. Može li Hrvatska izbjeći scenarij kakav se dogodio u Španjolskoj, gdje je lokalno stanovništvo protestiralo protiv preopterećenja kapaciteta i negativnog utjecaja masovnog turizma na okoliš? Kako oblikovati turizam budućnosti uz očuvanje prirodnih resursa? Koje su ključne smjernice EU-a i gdje se Hrvatska nalazi u toj priči?

Kroz ova dva panela, konferencija donosi konkretne odgovore i praktična rješenja za održivo poslovanje i turizam, pomažući sudionicima da bolje razumiju izazove i prilike koje ESG donosi.

