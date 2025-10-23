Naši Portali
23.10.2025. u 16:39

Hrvatska Vlada nije javnosti objasnila zašto podržava Chat Control

Zamislite sljedeću situaciju. Sjedite na plaži i s osmijehom na licu gledate svoje dijete kako se brčka u plićaku. Sretno je jer mu je to prvi dodir s morem. Uzimate mobitel i fotografirate svoje sretno dijete. A onda tu fotografiju šaljete rodbini. Jer želite podijeliti svoju sreću s bliskim osobama. I onda zaboravite na to. Sve do trenutka dok na vaša vrata ili vrata nekoga vama bliskog ne pokuca policija. Koja vas zbog fotografija djeteta s plaže koje ste nekome poslali želi privesti zbog – sumnje u pedofiliju.

Ovakva priča čini vam se nestvarnom? Izmišljenom? No nije. Jer takve situacije već su se događale, a u budućnosti bi se mogle događati i češće, tvrde mnogi, usvoji li se Uredba o sprječavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno nazvana Chat Control 2.0, čije je uvođenje inicirala Danska. I izazvala buru diljem kontinenta, i to ne zbog toga što se Danska, koja trenutačno presjeda Europskom unijom, zalaže za jaču kontrolu pedofila na internetu i jaču zaštitu djece na internetu. Nitko normalan tome se ne protivi, no kako je vrag uvijek u detaljima, spomenuta uredba, tumače stručnjaci, zapravo bi otvorila vrata da se kontrolira cjelokupna prepiska građana putem aplikacija. I to svih. I onih koji su možda sumnjivi zbog potencijalne umiješanosti u neki kriminal i onih koji nisu. A o protuustavnom kršenju prava na privatnost da ne govorimo. Buka koja se digla oko Chat Controla na koncu je bila tolika da je s ovotjednog sastanka Vijeća ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova EU koji se održao u Bruxellesu uredba povučena s dnevnog reda.

privatnost policija Hrvatska Europski parlament Chat Control

