Tadić: 'Putin je oportunist, kao Milošević. Ako NATO šuti, sutra ćemo gledati rakete iznad Berlina'

Na istočnim granicama NATO-a ponovno raste napetost. Nakon najnovijih ruskih napada na zapad Ukrajine, poljski i saveznički zrakoplovi jutros su ponovno podignuti u zrak. Estonija je, pak, zbog povrede svog zračnog prostora, aktivirala članak 4. Sjevernoatlantskog ugovora koji predviđa konzultacije među saveznicima kada je jedna od članica ugrožena. Moskva, međutim, sve optužbe negira.

Nuklearni fizičar i politički analitičar Tonči Tadić upozorava da je NATO sada pred ključnom odlukom: ili zaustaviti eskalaciju ili prepustiti inicijativu Rusiji.

– Krenulo je s jednim dronom, pa s više njih, a sada se već radi i o zrakoplovima. Ako NATO na to ne reagira, Rusija će nastaviti podizati ljestvicu. Umjesto dronova iznad pograničnih sela u Poljskoj, mogli bismo uskoro gledati krstareće rakete iznad Varšave ili Berlina – istaknuo je Tadić za RTL Danas.

Prema njegovim riječima, NATO ne smije ostati pasivan dok ruski dronovi i avioni prelijeću europski zračni prostor. Upozorava i da bi, ako se ništa ne poduzme, članak 4. uskoro mogli aktivirati i Finska, Švedska, Rumunjska ili Njemačka. Tadić pritom naglašava da se Putin oslanja na prilike koje mu se pružaju, baš poput Slobodana Miloševića devedesetih.

– Putin je oportunist. Ako vidi da može nekažnjeno napraviti potez, on će ga napraviti. Ako mu se pokaže sila, povući će se – poručio je. Dodao je i kako američki predsjednik Donald Trump svojim pomiriteljskim izjavama zapravo daje alibi ruskom predsjedniku. – Trump ne čini ništa da ga zaustavi. Kad god Putinu treba pokriće, Trump izlazi s idejom nastavka pregovora – zaključio je Tadić.