VIDEO Ukrajinci tvrde da su uništili tri ruska helikoptera i važan radar na Krimu

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) objavila je da je na okupiranom Krimu uništila tri helikoptera Mi-8 te mobilni radarski sustav 55Zh6U Nebo-U, vrijedan i rijedak uređaj za rano upozoravanje sposoban otkriti 'stealth' zrakoplove i krstareće rakete. Objavljen je i video napada.

Seen here, Ukrainian FPV strike drones hit a Russian Nebo-U radar and multiple helicopter bases, destroying at least one Russian Mi-8. pic.twitter.com/UBvR0LDAHK — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 21, 2025

„Zračne snage ruskih snaga na privremeno okupiranom Krimu ponovno su smanjene kao rezultat uspješnih borbenih operacija“, poručili su iz HUR-a na Telegramu. Helikopter Mi-8 koristi se za transport, izviđanje i borbenu potporu te može biti opremljen za napadačke misije.

Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine, jedno je od glavnih ciljeva ukrajinskih operacija protiv ruske vojne infrastrukture. Samo ovog mjeseca, HUR je ranije izvijestio o uništenju dvaju helikoptera Mi-8 i napadu na rusku teglenicu (1. rujna), kao i o napadu na dvije radarske stanice 9. rujna.