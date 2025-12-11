VIDEO Amerikanci oteli tanker pun nafte, Venezuela bijesni: 'Ovo je piratstvo!'

Venezuelske vlasti optužile su Sjedinjene Države za “piratstvo” nakon što je američka vojska zaplijenila tanker u blizini obale te zemlje. Operaciju je javnosti otkrio Donald Trump tijekom sastanka s poslovnim čelnicima u Bijeloj kući, poručivši kako je riječ o “najvećem tankeru ikad zaplijenjenom”. Američka državna odvjetnica Pam Bondi objavila je snimku akcije u kojoj su sudjelovali FBI, Ministarstvo domovinske sigurnosti, Obalna straža i Ministarstvo obrane. Prema njezinim riječima, američke snage izvršile su nalog za zapljenu tankera koji je prevozio sankcioniranu naftu iz Venezuele i Irana, prenosi SkyNews .

Venezuela je oštro reagirala tvrdeći da zapljena predstavlja “očitu krađu i čin međunarodnog piratstva”. Bondi nije navela ime broda, njegovu zastavu ni točnu lokaciju operacije, ali je istaknula da je plovilo godinama pod američkim sankcijama zbog sudjelovanja u “ilegalnoj mreži transporta nafte koja podupire strane terorističke organizacije”. Prema procjenama britanske tvrtke za pomorski rizik Vanguard, meta akcije bio je tanker Skipper, ranije poznat pod imenom Adisa. SAD ga je već bio sankcionirao zbog navodne upletenosti u trgovinu iranskom naftom.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Satelitski podaci koje je analizirao TankerTrackers.com te interni podaci venezuelanske državne naftne kompanije PDVSA pokazuju da je Skipper između 4. i 5. prosinca napunio oko 1,8 milijuna barela venezuelske teške nafte u luci Jose. Potom je, kod Curaçaa, prebacio oko 200.000 barela na brod Neptune 6 pod panamskom zastavom, koji je bio na putu prema Kubi. Analiza Sky Newsa navodi da je tanker zaplijenjen oko 28 milja jugoistočno od Grenade. Servis Marine Traffic prikazuje rutu Adise/Skippera između Grenade i Trinidada, iako je poznato da je brod u posljednjim mjesecima često prikazivao nepouzdane podatke o lokaciji. Prema dostupnim informacijama, plovilo se trenutačno kreće prema sjeveru, sjeveroistočno od Grenade.

Trump je novinarima dao tek šture informacije, poručivši kako su “u tijeku i druge operacije”. Na pitanje što će biti s naftom na brodu, odgovorio je: “Pretpostavljam da je zadržavamo.” Zapljena predstavlja još jednu eskalaciju višemjesečnog američkog pritiska na venezuelskog predsjednika Nicolása Madura. Washington ga optužuje da vodi državu u sklopu “narkokartelske strukture”, što Maduro poriče. SAD je u posljednjim mjesecima pojačao vojne aktivnosti u regiji, a Trump je više puta sugerirao da je moguć i izravni napad.

U nedavnom intervjuu za Politico odbio je potvrditi ulazak američkih trupa u Venezuelu, ali je poručio da su “Madurovi dani odbrojani”. Bijela kuća je 2. rujna objavila da je izvela napad na “narkoteroriste” koji navodno dostavljaju fentanil u SAD, bez javno ponuđenih dokaza. SkyNews je potvrdio da je u posljednja četiri mjeseca gađano 23 plovila u 22 odvojena napada, pri čemu je poginulo 87 ljudi.