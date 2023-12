‘Europa se treba spremiti za rat. Ukrajinu treba naoružati do zuba, inače prijeti scenarij iz noćne more'

Države članice NATO-a u Europi suočavaju se sa sve dubljom krizom jer se Rusija i Kina velikom brzinom naoružavaju. Uz to, Moskva prelazi na potpuno ratno gospodarstvo. Sjedinjene Države i dalje su jače od obje zemlje zajedno, no postoji bojazan da bi se to vrlo brzo moglo promijeniti, tvrdi Page za The Telegraph.

Zbog mogućnosti da u SAD-u Donald Trump opet postane predsjednik prijeti nova velika politička promjena u toj zemlji, budući da njegova republikanska linija koči pomoć Ukrajini. Page navodi i kako je Joe Biden zapravo nepouzdan saveznik. On je, tvrdi Page, namjerno odbio dati oružje Ukrajini koje bi moglo zadati odlučujući udarac protiv Kremlja zbog straha od Putinova nuklearnog razmetanja.

Postoji i scenarij iz noćne more, onaj u kojem Rusija uspijeva iskamčiti prekid borbi u Ukrajini i nastavlja masovno naoružavanje i mobilizaciju koja je u tijeku. Čini se kako će se dugoročno rusko gospodarstvo urušiti pod pritiscima, ali kratkoročno, možda već za tri godine, vjeruju Poljaci, Ruska vojska mogla bi znatno ojačati. Page smatra kako tada Kina kreće protiv Tajvana, a Vladimir Putin protiv NATO-a. Kad bi SAD bio voljan podnijeti najveći teret borbi, vjerojatno bi mogao dobiti oba rata odjednom. No, kao što se moglo vidjeti, budući predsjednik možda neće biti voljan za to pa se postavlja pitanje što to znači za zemlje u Europi.

VEZANI ČLANCI

"Ako želiš mir, pripremi se za rat", stara je izreka koja ovdje vrijedi, smatra Page te navodi kako se Europa i Velika Britanija moraju pobrinuti za vlastitu obranu umjesto da se oslanjanju na SAD. Diljem zapadnog svijeta bivši vojni časnici tvrde da situacija u Ukrajini znači da su Europi potrebne goleme količine tenkova, pušaka i granata. Autor teksta smatra kako bi se Europljani trebali željeti boriti kao što se Zapad, a zapravo SAD, borio u Iraku i Libiji, cilj je slomiti rusku protuzračnu obranu i dominirati nebom, a zatim eliminirati ruske tenkove i topništvo odozgo.

"Europi trebaju razni sustavi i oružje, projektili i bespilotne letjelice raznih vrsta prije nego zrakoplovi s ljudskom posadom da se poraze neprijateljske snage. Dijem Europe tvrtke za proizvodnju oružja doslovno sline nad idejom da će njihove vlade uložiti goleme svote u razvoj raznih tehnologija naoružanja kojima raspolaže samo SAD. Sva je ta vojna oprema potrebna brzo, pri čemu doista mora funkcionirati i biti pristupačna", kaže Page.

VEZANI ČLANCI

Ako Britanija, primjerice, odluči da treba tenkove, trebala bi ih jednostavno kupiti od dobrih proizvođača poput Južne Koreje, Njemačke ili Izraela, umjesto da pokušava oživjeti svoju industriju tenkova koja je na izdisaju, kao što se dosad radilo, nastavlja dalje, te dodaje kako se oprema SEAD/DEAD stvarno proizvodi samo u SAD-u, pa bi je trebalo kupovati odande. Vremena je strašno malo, kaže.

Ukratko, treba se uozbiljiti. Ukrajinci Europi i Britaniji kupuju dragocjeno vrijeme po strašno krvavoj cijeni. Britanija i Europa, smatra Page, treba ih naoružati do zuba, jednako kao i sebe. I sve to prije nego što bude prekasno.

GALERIJA 'Ukrajina je u protuofenzivi doživjela strašan debakl'

VIDEO Sravnjena sa zemljom. Snimka otkriva kako Pojas Gaze izgleda nakon dva mjeseca rata