HIPERSONIČNO ORUŽJE

Amerikanci razvijaju 'Dark Eagle': Moći će prevaliti 3500 km za manje od 20 minuta

Autor
Dora Taslak
15.12.2025.
u 10:35

Neki tvrde da je riječ o oružju koje će se proizvoditi u premalim količinama i po previsokoj cijeni da bi imalo veliki utjecaj u dugotrajnom sukobu

Otkrivene su nove informacije o dalekometnom hipersoničnom oružju Dark Eagle kojeg razvijaju Sjedinjene Američke Države. Riječ je o sustavu lansiranom s prikolice koji može prevaliti velike udaljenosti hipersoničnim brzinama. To ga čini idealnim oružjem za gađanje visokoprioritetnih i vremenski osjetljivih ciljeva koji su iznimno dobro branjeni. Ujedno, to je prvo pravo hipersonično oružje predviđeno za operativnu uporabu u američkim snagama.

General-pukovnik Francisco Lozano rekao je Peteu Hegsethu, ministru obrane, da Dark Eagle ima domet od 3500 kilometara. Oružje je ranije opisivano s dometom od najmanje 2775 kilometara. Nije jasno je li se brojka promijenila zbog evolucije oružja i testiranja ili je prethodna brojka namjerno "razvodnjena“, što nije rijetkost kod službenih podataka o raketnim sustavima, pojašnjava The War Zone.

Lozano je, također, opisao da se tim oružjem kontinentalna Kina može pogoditi s Guama, Moskva iz Londona i Teheran iz Katra. Drugi časnik, kazao je da Dark Eagle ima bojevu glavu od oko 13,6 kg, što je relativno malo za dalekometno oružje. Uz to, navodi da Dark Eagle može prevaliti svoj domet za manje od 20 minuta

Razvoj Dark Eaglea suočio se s nizom kašnjenja, a planiralo se da sustav oružja postane operativan do kraja fiskalne godine 2025. Važnost stavljanja Dark Eaglea u operativnu uporabu važan je zbog toga što je SAD zaostajao za svojim konkurentima u području hipersoničnog razvoja, ponajviše za Kinom.

Časnik je kazao da se proizvodi jedan Dark Eagle mjesečno, no cilj je to poduplati. Neki tvrde da je riječ o oružju koje će se proizvoditi u premalim količinama i po previsokoj cijeni da bi imalo veliki utjecaj u dugotrajnom sukobu.
Ključne riječi
Pete Hegseth Dark Eagle oružje SAD

