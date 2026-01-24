Europa je svjesna da je 'sretni vazal' Trumpova SAD-a

Na istom onom panelu u švicarskom Davosu na kojem je hrvatski premijer Andrej Plenković prije nekoliko dana Domovinski rat nepažljivo opisao "problemom", njegov je belgijski kolega Bart De Wever također izrekao jednu riječ koja bi ga mogla obilježiti. Kada je opisivao odnos Europe prema Sjedinjenim Državama, priznao je da je Stari kontinent dosad bio "vazal".
– Sada je prijeđeno toliko mnogo crvenih linija da imaš izbor između samopoštovanja... Biti sretni vazal jedna je stvar, biti jadan rob nešto sasvim drugo – rekao je De Wever u rečenici koju su citirali gotovo svi zapadni mediji. Na prvi pogled, zatim i na drugi i treći, ta izjava zvuči doista pesimistično, a i razotkriva kako Europa vidi samu sebe. Belgijski premijer govori da se Europa u odnosu sa SAD-om, o kojem je toliko ovisna, suočava s dva izbora – jedan je da bude "sretni vazal", što je onda valjda bila dosad, a drugi da bude "jadan rob" SAD-a, a ovo drugo će joj se dogoditi ako pretjera u svome udvorničkom ponašanju prema Trumpu.
