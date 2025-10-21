Stižu nova pravila za vozačke dozvole: Evo što se mijenja, uvodi se i probni rok

Europski parlament u utorak je podržao nova pravila EU-a za vozačke dozvole koje bi sada trebali vrijediti 15 godina dok bi se za vozače početnike uveo probni rok od dvije godine uz stroža pravila i sankcije Europski parlament u utorak je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu potvrdio revidirana pravila Europske unije o vozačkim dozvolama, odredbe o novim vozačima, digitalnim dozvolama i zabrani vožnje. Cilj novih pravila je povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj prometnih nesreća, koje godišnje odnose gotovo 20 000 života, objavio je Europski parlament (EP).

Za stjecanje vozačke dozvole sada se mora ispitivati i znanje o mrtvim kutovima, sustavima za pomoć u vožnji, sigurnom otvaranju vrata i opasnostima upotrebe mobilnog telefona u vožnji. Zahvaljujući zahtjevima zastupnika, tijekom obuke i ispitivanja veća će se važnost pridavati svijesti o rizicima za pješake, djecu, bicikliste i druge ranjive sudionike u prometu, navodi EP.

Vozačke dozvole za automobile i motocikle trebale bi vrijediti 15 godina, no državama članicama ostavljena je mogućnost da smanje razdoblje valjanosti na 10 godina ako vozačka dozvola ujedno služi i kao osobna identifikacijska isprava. Dozvole za upravljanje kamionima i autobusima vrijedit će pet godina. Države članice mogu skratiti razdoblje valjanosti za vozače starije od 65 godina kako bi se uvjetovali češći liječnički pregledi ili tečajevi za obnovu znanja.

Za prvo izdavanje ili obnavljanje vozačke dozvole vozači bi trebali proći liječnički pregled, uključujući pregled vida i kardiovaskularnog sustava. Državama članicama ostavljena je mogućnost da za vozače automobila i motocikala umjesto liječničkog pregleda zahtijevaju ispunjavanje obrasca za samoprocjenu ili da uspostave nacionalni sustav za procjenu sposobnosti za upravljanje vozilom. Prvi put pravilima EU-a utvrđuje se probno razdoblje od najmanje dvije godine za neiskusne vozače. Za njih će vrijediti i stroža pravila i sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnih pojaseva ili sigurnosnih sjedalica za djecu.

Usto, 17-godišnjaci će moći dobiti vozačku dozvolu za automobil (kategorije B), ali do 18. godine morat će voziti u pratnji iskusnog vozača. Kako bi se ublažila nestašica profesionalnih vozača, novim pravilima omogućuje se 18-godišnjacima da steknu dozvolu za vožnju kamiona (kategorija C), a 21-godišnjacima za vožnju autobusa (kategorija D), pod uvjetom da posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti. U suprotnom je minimalna dob za izdavanje takvih dozvola 21 odnosno 24 godine.

Kako bi se spriječilo izbjegavanje kazni izrečenih u inozemstvu, informacije o oduzimanju, ukidanju ili ograničenju vozačke dozvole proslijedit će se državi članici koja ju je izdala za potrebe prekogranične provedbe kazni. Nacionalna tijela morat će se bez nepotrebne odgode međusobno obavještavati o odlukama o zabrani vožnje izrečenima zbog najtežih prometnih prekršaja, uključujući vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, sudjelovanje u prometnoj nesreći sa smrtnom posljedicom i prekomjerno prekoračenje brzine (npr. vožnja 50 km/h brže od ograničenja).

U novim pravilima zamišljeno je da digitalna vozačka dozvola, dostupna na mobilnom telefonu, postupno postane glavni format vozačke dozvole u EU-u. Zastupnici su, međutim, osigurali građanima pravo da po želji zatraže fizičku dozvolu, koja se izdaje bez nepotrebne odgode, u pravilu u roku od tri tjedna. Nova pravila stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Države članice imat će tri godine da ih prenesu u nacionalno zakonodavstvo te dodatnu godinu pripreme za njihovu provedbu.

Revidirana pravila EU-a o vozačkim dozvolama dio su paketa za sigurnost na cestama, koji je Komisija predstavila u ožujku 2023. Njegov je cilj poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu te se što više približiti nultoj stopi smrtnih slučajeva u cestovnom prometu do 2050. („vizija nula”), podsjeća EP.