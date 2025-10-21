Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IZGLASAO EUROPSKI PARLAMENT

Stižu nova pravila za vozačke dozvole: Evo što se mijenja, uvodi se i probni rok

Stara i nova vozačka dozvola
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hina
21.10.2025.
u 15:09

Prvi put pravilima EU-a utvrđuje se probno razdoblje od najmanje dvije godine za neiskusne vozače. Za njih će vrijediti i stroža pravila i sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnih pojaseva ili sigurnosnih sjedalica za djecu.

Europski parlament u utorak je podržao nova pravila EU-a za vozačke dozvole koje bi sada trebali vrijediti 15 godina dok bi se za vozače početnike uveo probni rok od dvije godine uz  stroža pravila i sankcije  Europski parlament u utorak je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu potvrdio revidirana pravila Europske unije o vozačkim dozvolama, odredbe o novim vozačima, digitalnim dozvolama i zabrani vožnje.  Cilj novih pravila  je povećati sigurnost na cestama i smanjiti broj prometnih nesreća, koje godišnje odnose gotovo 20 000 života, objavio je Europski parlament (EP).

Za stjecanje vozačke dozvole sada se mora ispitivati i znanje o mrtvim kutovima, sustavima za pomoć u vožnji, sigurnom otvaranju vrata i opasnostima upotrebe mobilnog telefona u vožnji. Zahvaljujući zahtjevima zastupnika, tijekom obuke i ispitivanja veća će se važnost pridavati svijesti o rizicima za pješake, djecu, bicikliste i druge ranjive sudionike u prometu, navodi EP. 

Vozačke dozvole za automobile i motocikle trebale bi vrijediti 15 godina, no državama članicama ostavljena je mogućnost da smanje razdoblje valjanosti na 10 godina ako vozačka dozvola ujedno služi i kao osobna identifikacijska isprava. Dozvole za upravljanje kamionima i autobusima vrijedit će pet godina. Države članice mogu skratiti razdoblje valjanosti za vozače starije od 65 godina kako bi se uvjetovali češći liječnički pregledi ili tečajevi za obnovu znanja. 

Za prvo izdavanje ili obnavljanje vozačke dozvole vozači bi trebali proći liječnički pregled, uključujući pregled vida i kardiovaskularnog sustava. Državama članicama ostavljena je mogućnost da za vozače automobila i motocikala umjesto liječničkog pregleda zahtijevaju ispunjavanje obrasca za samoprocjenu ili da uspostave nacionalni sustav za procjenu sposobnosti za upravljanje vozilom. Prvi put pravilima EU-a utvrđuje se probno razdoblje od najmanje dvije godine za neiskusne vozače. Za njih će vrijediti i stroža pravila i sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnih pojaseva ili sigurnosnih sjedalica za djecu.

Usto, 17-godišnjaci će moći dobiti vozačku dozvolu za automobil (kategorije B), ali do 18. godine morat će voziti u pratnji iskusnog vozača. Kako bi se ublažila nestašica profesionalnih vozača, novim pravilima omogućuje se 18-godišnjacima da steknu dozvolu za vožnju kamiona (kategorija C), a 21-godišnjacima za vožnju autobusa (kategorija D), pod uvjetom da posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti. U suprotnom je minimalna dob za izdavanje takvih dozvola 21 odnosno 24 godine.

Kako bi se spriječilo izbjegavanje kazni izrečenih u inozemstvu, informacije o oduzimanju, ukidanju ili ograničenju vozačke dozvole proslijedit će se državi članici koja ju je izdala za potrebe prekogranične provedbe kazni. Nacionalna tijela morat će se bez nepotrebne odgode međusobno obavještavati o odlukama o zabrani vožnje izrečenima zbog najtežih prometnih prekršaja, uključujući vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, sudjelovanje u prometnoj nesreći sa smrtnom posljedicom i prekomjerno prekoračenje brzine (npr. vožnja 50 km/h brže od ograničenja). 

U novim pravilima zamišljeno je da digitalna vozačka dozvola, dostupna na mobilnom telefonu, postupno postane glavni format vozačke dozvole u EU-u. Zastupnici su, međutim, osigurali građanima pravo da po želji zatraže fizičku dozvolu, koja se izdaje bez nepotrebne odgode, u pravilu u roku od tri tjedna. Nova pravila stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije. Države članice imat će tri godine da ih prenesu u nacionalno zakonodavstvo te dodatnu godinu pripreme za njihovu provedbu.

Revidirana pravila EU-a o vozačkim dozvolama dio su paketa za sigurnost na cestama, koji je Komisija predstavila u ožujku 2023. Njegov je cilj poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu te se što više približiti nultoj stopi smrtnih slučajeva u cestovnom prometu do 2050. („vizija nula”), podsjeća EP.

FOTO Najveći ratni brod ikada sagrađen stigao u Split: Pogledajte ovu grdosiju u moru
Stara i nova vozačka dozvola
1/10
Ključne riječi
vozači promjena Europska unija vozačka dozvola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Varaždin: Gradonačelnik Bosilj komentirao navodno pogodovanje poduzetniku Gotiću
VARAŽDINSKI GRADONAČELNIK

Bosilj tvrdi da nije primio mito: 'Zašto Uskok neslužbeno novinarima daje netočne podatke? Radi li se o političkom progonu?'

Naglasio je da sudska praksa Vrhovnog suda kaže da priznanje suokrivljenika koji je dao korist osobi za koju je vjerovao da može posredovati nije dovoljna za osudu ako nema drugih dokaza, te da ako se korist daje zbog pogrešnog uvjerenja davatelja da osoba može utjecati na službenu osobu, a ta osoba nije ništa tražila ni obećala, nema kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Učitaj još