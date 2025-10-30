B kategorija vozačke dozvole dobiva nova pravila, neki vozači će morati na dodatnu obuku

Vozači koji žele proširiti svoju B kategoriju kako bi mogli upravljati težim vozilima ili kombinacijama s prikolicama, ubuduće će morati proći dodatnu obuku ili polagati ispit, prema novim pravilima Europske unije. Cilj je osigurati da vozači posjeduju dodatne vještine u vožnji i sigurnosti, prije nego što upravljaju većim vozilima. Svaka država članica EU imat će slobodu odlučiti hoće li zahtijevati samo obuku, samo ispit ili kombinaciju oboje, što je definirano u članku 6. nove EU direktive o vozačkim dozvolama. Program obuke i ispita trajat će najmanje sedam sati te će uključivati i teorijski i praktični dio. Praktični dio može se održavati na javnim cestama ili zatvorenim poligonima, piše Fenix Magazin.

Glavne teme obuke usmjerene su na sigurnu vožnju težih vozila i upravljanje prikolicama. Vozači će učiti o kretanju i stabilnosti vozila težih od 3,5 tona, pravilnom spajanju i odspajanju prikolica, sigurnom utovaru i raspodjeli težine tereta, osiguranju tereta te korištenju sigurnosnih sustava i pomagala u vozilu. Praktični dio treninga fokusira se na situacije iz stvarnog života. Vozači će vježbati ubrzavanje i kočenje s teretom, manevariranje i izbjegavanje prepreka, promjene traka, parkiranje u skučenim prostorima, vožnju unatrag te pravilno spajanje prikolice. Novi propisi EU-a imaju za cilj povećati sigurnost na cestama i omogućiti upravljanje težim vozilima bez potrebe za prelaskom na C1 kategoriju. Poseban naglasak stavljen je na sigurnost tereta, jer su u prošlosti zabilježene nesreće uzrokovane neosiguranim predmetima u vozilima.