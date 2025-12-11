KONČAR u planu poslovanja za 2026. godinu predviđa prihode veće od 1,4 milijarde eura i udio izvoza od preko 70%

Na sjednici održanoj 11. prosinca 2025. godine Nadzorni odbor društva KONČAR d.d. je na prijedlog Uprave usvojio konsolidirani plan poslovanja Grupe KONČAR za 2026. godinu. Plan poslovanja temelji se na odličnom stanju ugovorenih poslova, backlogu, koji će prema procjenama do kraja ove godine dosegnuti iznos od 2,5 milijarde eura. Na tragu ključnih tržišnih trendova, ali i strateških te razvojnih iskoraka Grupe KONČAR tijekom posljednjih godina, predvodnik domaće industrije u 2026. godini planira ostvariti prihode u iznosu većem od 1,4 milijarde eura. Izvoz će i dalje dominirati u prihodima od prodaje proizvoda i usluga s udjelom od 70%, a najznačajnije tržište i dalje ostaje Europska unija. U planu je i još intenzivniji nastavak snažnog investicijskog ciklusa, uz planirani CAPEX od preko 140 milijuna eura.

Uz daljnje jačanje konkurentnosti na zahtjevnom tržištu Europske unije, na kojem je već etabliran kao jedan od ključnih tehnoloških proizvođača, KONČAR planira daljnji rast i na svim ostalim tržištima. Pojedinačno po zemljama najznačajniji izvoz planira se u Njemačku, Švedsku, Nizozemsku i Norvešku. U ovom trenutku Grupa KONČAR privodi kraju već šestu uzastopnu godinu s rekordnim ostvarenjima u svim ključnim financijskim područjima i povijesnom putanjom rasta, koja je prvenstveno odraz sveobuhvatne transformacije poslovanja i opsežnih investicija u proizvodne kapacitete, tehnologije i ljude. U 2026. godini KONČAR planira nastavak kapitalnih investicija u povećanje i modernizaciju proizvodnih, tehnoloških i operativnih kapaciteta, daljnju digitalizaciju i razvoj održivih tehnologija primarno u energetici i transportu.

„Poslovnu godinu na izmaku završavamo uz veliko zadovoljstvo ostvarenim iskoracima i visok optimizam za nadolazeće razdoblje. Očekujemo da će KONČAR u novoj poslovnoj godini nastaviti s odličnim poslovnim rezultatima stvaranjem novih vrijednosti za sve svoje dionike i zadržavanjem statusa jednog od ključnih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva. U razdoblju pred nama planiramo još ozbiljniji globalni iskorak sa suvremenim i digitaliziranim portfeljem proizvoda, rješenja i usluga za energetski, industrijski i transportni sektor. Uz internacionalizaciju poslovanja i jačanje položaja na tržištima poput SAD-a i Bliskog istoka, kroz lokalno prisustvo i nova partnerstva, planiramo dodatni iskorak u segmentu digitalnih rješenja i dual-use tehnologija. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez naših stručnih i predanih ljudi, čija znanja i kompetencije ostaju temelj našeg uspjeha“, ističe predsjednik Uprave KONČARA, Gordan Kolak.