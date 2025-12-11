Jednakost plaća u JANAF-u potvrđena i prije uvođenja zakonske regulative

JANAF d.d. je stekao Inc.Q Equal Pay certifikat u kategoriji Leader, najvišoj razini priznanja jednakosti plaća. Time se JANAF pridružio vodećim hrvatskim kompanijama koje zahvaljujući dobrom sustavu plaća osiguravaju provedbu načela jednake plaće za rad jednake vrijednosti.

Certifikat je direktorici Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa Eriki Sinčić Ružić uručila mr.sc. Diana Kobas Dešković, direktorica Spona code d.o.o. koja provodi certifikaciju u Hrvatskoj temeljem znanstveno utemeljene analize podataka sukladne međunarodnim standardima. Ovaj certifikat predstavlja važan korak prema ispunjavanju kriterija nadolazećih zakonskih promjena prema Direktivi o transparentnosti plaća.

Sustav plaća u JANAF-u dobro je razrađen i uzima u obzir stručnost, složenost, iskustvo, odgovornost, težinu rada i druge relevantne faktore vrednovanja radnih mjesta. Zahvaljujući tako dobrom sustavu razlika u plaćama između muškaraca i žena je na razini statističke pogreške od 0,2 posto. Certifikat potvrđuje i transparentno kategoriziranje plaća po platnim razredima i pozicijama među odjelima i pojedincima, uz pripadnu procjenu radnog učinka.

„Stjecanje Inc.Q Equal Pay certifikata za nas je potvrda usklađenosti s najvišim međunarodnim standardima i dokaz kako JANAF-ov sustav plaća počiva na pravičnim kriterijima: znanju, iskustvu i odgovornosti svakog zaposlenog. Ponosni smo što je JANAF prošao ovu zahtjevnu evaluaciju i time pokazao kako je moguće imati transparentne i pravedne plaće u sustavu koji podliježe specifičnim regulatornim i operativnim procesima karakterističnim za Društva koja su dio strateške nacionalne infrastrukture“, izjavila je Erika Sinčić Ružić, JANAF-ova direktorica pravnih poslova i ljudskih resursa.

Foto: JANAF

Certifikat Inc.Q Equal Pay u kategoriji Leader dodjeljuje se isključivo organizacijama u kojima se dokaže da razlika u plaćama između muškaraca i žena ne prelazi 5 posto kako je definirano Direktivom o transparentnosti plaća, a koju zemlje članice Europske unije moraju implementirati do lipnja 2026. godine. Riječ je o nadstandardu koji nadilazi uobičajene prakse izračuna prosjeka plaća, korištenjem naprednih statističkih modela uz detaljnu analizu sustava plaća i nagrađivanja. U trenutku kada je prosječni rodni jaz u plaćama u Hrvatskoj 7,4 posto, a u Europskoj uniji 12 posto, certificiranjem prema Inc.Q metodologiji dobiva se cjelovita slika o pravednosti postojećeg sustava plaća pojedine organizacije.

„Inc.Q koristi najviši globalni standard za analizu rodnog jaza u plaćama, metodologiju koja eliminira površna tumačenja i omogućuje precizno sagledavanje razlika u plaćama između muškaraca i žena – problema koji je i dalje prisutan u većini organizacija. Time JANAF postavlja ljestvicu transparentnosti i kvalitete koju bi trebale slijediti i druge organizacije, ne samo zbog obaveza koje donosi Direktiva, već i zato što transparentnost plaća postaje standard korporativnog upravljanja“, naglasila je Diana Kobas Dešković, direktorica konzultantske tvrtke Spona Code koja provodi Inc.Q certifikaciju u Hrvatskoj.

Inc.Q All je sustav evaluacije i certifikacije dobrog upravljanja s posebnim naglaskom na raznolikost, pravičnost i uključenje (DEI), koji podupire razvoj inkluzivne organizacijske kulture. Inc.Q Equal Pay certifikat predstavlja pouzdanu provjeru kvalitete sustava plaća i nagrađivanja te podršku kompanijama koje žele razviti transparentne sustave plaća u skladu s najboljim globalnim praksama. Izvorno britanski sustav na regionalno tržište donosi Spona code d.o.o., koji surađuje s više od 60 organizacija u 9 zemalja kroz 13 različitih industrija.