Erdoğan jača vojsku za turski ugled i moć kao u Osmanskom Carstvu

Prije pet godina, za vrijeme sukoba koji je buktio između Azerbajdžana i Armenije, ovaj je dio svijeta upoznao ubojitost dronova. Procjenjuje se da su upravo zahvaljujući efikasnoj uporabi turskih dronova Bayraktar azerbajdžanske snage gotovo s lakoćom pobijedile armenske zauzevši 72 posto teritorija Gorskog Karabaha, pa tri godine kasnije zauzele i ostalo. Iako nisu Bayraktari najvažniji faktor u azerbajdžanskoj nadmoći u tom sukobu koji je trajao 44 dana te je Azerbajdžan za njihovo efikasno korištenje morao imati i precizne podatke o ciljevima koji su mu, očito, bili osigurani, taj rat bio je obilježen korištenjem ovih dronova. Nešto kasnije, u Ukrajini, na početku sukoba ponovo su ovi dronovi donosili neko olakšanje ukrajinskim snagama, pogotovo u bitci za Kijev. Bila je planirana i proizvodnja njihovih modernijih inačica u toj zemlji, no sve to zajedno prikazuje ambiciju Turske na više razina. Prije svega, to je ostvarenje utjecaja tamo gdje je to moguće, poglavito u zemljama gdje postoji ozbiljnija populacija stanovništva islamske vjeroispovijesti. Taj se cilj ostvaruje vojnom moći koju se realizira vlastitim resursima, čemu su Bayraktari jasan dokaz. Konačno, takvom politikom Recep Tayyip Erdogan i njegova Turska žele postati ono što je nekada bilo Osmansko Carstvo, nezaobilazan geopolitički faktor na svjetskoj razini, a ako to nije moguće, onda barem na području šire regije. Tome je dokaz nedavna isporuka dronova Skydagger Kosovu i to u vremenu kada Turska preuzima zapovjedništvo nad snagama KFOR-a. Turke je malo bilo briga što je na to pobješnjela Srbija, a to je upravo zoran prikaz načina na koji Turska ostvaruje svoj konkretan utjecaj na područjima koja su nekada bila dio Osmanskog Carstva. – U biti, oni povećavaju cijenu svakog vojnog napada na Kosovo. Iz iskustava vojski na terenu, vidimo da dronovi mogu neprijateljskim snagama nanijeti veliku materijalnu štetu – rekao je za program Expose Radija Slobodna Europa Caglar Kurc, stručnjak za obrambenu industriju sa Sveučilišta Abdullah Gül u Ankari.