Epidemiologinja: Nije nužno odmah se testirati. Ne možete pogriješiti da se ponašate kao pozitivni

Brojke su prilično visoke, eskalirale su od 27. prosinca. Od nekih pedesetak, došli smo sada do petstotinjak novih slučajeva. Jučer i prekjučer je testirano oko tisuću naših sugrađana, negdje iznad 50% je pozitivno. Pozitivne su osobe svih životnih dobi, izvijestio je na početku emisije "U mreži Prvog" HRT-a, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik Marijo Bekić.

Dodao je da je sinoć bolnica obradila svoje podatke, imali su 661 testiranu osobu, a od njih tristotinjak je bilo pozitivno. - Mišljenja sam da je to vrh epidemije, da će kroz idućih nekoliko dana brojke ravnomjerno raspodijeliti i da će ići prema dolje - kazao je Bekić.

Postavlja se pitanje kada će se osjetiti posljedice perioda koji je iza nas, ali i pred nama. Imali smo blagdane, ljudi su na skijanju, a idućeg ponedjeljka počinje nastava.

- Sada je baš nezgodno razdoblje, imamo nekoliko čimbenika. Doći će tu do raznih miješanja, očekujemo desetak do dva tjedna nakon povratka, pravo stanje kakvo će biti. Zadnja dva tjedna imamo porast novooboljelih, ovaj smo tjedan počeli s 5.845 novooboljelih, a te će brojke vrlo vjerojatno rasti. Imali smo okupljanja od Badnjaka pa na dalje. Polako ćemo osjećati posljedice u smislu povećanja broja novooboljelih. Samo se nadam da neće imati utjecaja na broj hospitalizacija, to jest da je riječ o omikronu, koji se brže širi pa je posljedica da imamo nagli skok , rekla je epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer.

Dodaje da na svu sreću, oni koji su novooboljeli, imaju blaže kliničke slike. Mayer dodaje da vladaju velike gužve na testiranjima, ali da se ne radi o manjku testova ili ljudstva.

Rekla je i par savjeta kada se treba testirati. - Nije isto ima li netko blagu hunjavicu, curenje nosa i grebanje u nosu. Ovisi i koliko dugo simptomi traju, neki se žele odmah testirati, to nije nužno. Važno se odgovorno ponašati, ne izlaziti iz kuće. Ne možete pogriješiti da se ponašate kao korona pozitivni. Znam da je to teško zbog posla, ali... Imam informacije da se na testiranje čeka tri do četiri dana - dodaje epidemiologinja.

Video: Potvrđen prvi slučaj flurone u Hrvatskoj: Osoba zaražena gripom i koronom u isto vrijeme