Bubaš: Necijepljeni bi trebali imati prioritet za testiranje, podložni su razvoju teže kliničke slike

Nakon blagdana ponovno se bilježi rast broja novooboljelih od koronavirusa, a situacija je posebno nepovoljna u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prim. dr. sc. Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, smatra kako bi nas to trebalo brinuti.

- Naročito nakon trenutka kad je gospodin Bulj proglasio Sinj kao slobodni grad, mislim da je to doprinijelo dodatnom širenju. Pogotovo sad ovi blagdani, volimo se družiti, volimo dočekati "novu" godinu, ali evo nažalost nam je ista kao i prethodna, rekla je za Dnevnik HTV-a.

Na testiranje je, kaže, opća navala. - Činjenica je da najprije ljudi moraju steći kulturu ne izlaska van kuće, nošenja maske, i distanciranja od drugih kad vidimo da smo prehlađeni, naročito u ovim okolnostima kada govorimo o novim varijantama i kada vidimo da dolazi val jedne nove varijante koronavirusa. Te nove varijante sposobne su i zaobići ovaj imunitet kojeg imamo, čak kod onih koji su preboljeli, a i kod onih koji su cijepljeni, prema tome morat ćemo biti svjesni toga da možda imamo koronavirus na sluznici i da smo opasni za druge, naročito one koji nisu cijepljeni - naglašava Bubaš te otkriva što smatra tko bi trebao imati prioritet pri testiranju.

- Oni koji nisu cijepljeni bi po meni trebali imati prioritet iz nekoliko razloga, najvažniji je taj što su oni podložni razvoju teže kliničke slike, samim time potencijalni su kandidati za hospitalizaciju i respirator. Cijepljeni s druge strane su mislili na druge kad su se cijepili, oslobodili su svoje mjesto na respiratoru u bolnici upravo za necijepljene, malo sam to grubo rekla, ali ispada da je upravo tako u gotovo 75 do 80 posto slučajeva. Svi bi se trebali zamisliti jesu li donijeli ispravnu odluku kada su današnji dan dočekali necijepljeni. Oni koji su cijepljeni s dvije doze trebali bi čim prije požuriti po booster dozu tako da brojimo čim više cijepljenih, a čim manje hospitaliziranih - ističe.

Ističe kako je moguće u isto vrijeme oboljeti od dva virusa te kako oboljeli od gripe i korone mogu imati miješane simptome.

- Prvi slučaj zabilježen je u Izraelu, trudnica je bila u fazi poroda, testirana je, nije bila cijepljena niti protiv gripe niti protiv COVID-19, za nju je to uz trudnoću jako velik rizik. Obično su to osobe koje nisu cijepljene, baš jedna mlađa osoba kod nas, vezana uz odlazak na proslavu. Nenošenje maske, druženje s drugim ljudima u zatvorenim prostorima bez distance, to je sve što pogoduje širenju zaraze, necijepljen status pogoduje razvoju teže kliničke slike, a vidimo da je moguće dobiti i gripu i koronu. Simptomi mogu biti miješani, uglavnom respiratorni - pojašnjava te se osvrće na stanje s omikronom varijantom koronavirusa.

- Omikron kod nas, imamo 113 slučajeva koji nisu sekvencionirani nego su visoko suspektni. To bi značilo da je omikrona kod nas već 30 ili 40 posto, mi to ne znamo točno, čekamo rezultate, ali to ćemo saznati više kroz sljedeće tjedne kada će biti kasno ako se sljedećih tri-četiri tjedna nećemo pridržavati mjera da govorimo o tome kako nam je s omikronom u Hrvatskoj - zaključuje.

VIDEO Potvrđen prvi slučaj flurone u Hrvatskoj: Osoba zaražena gripom i koronom u isto vrijeme