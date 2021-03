Empire State Building ‘pogonit’ će se energijom vjetra

Veliki zeleni. Tim su nadimkom prije desetak godina stanovnici New Yorka počeli nazivati neboder koji, uz Kip slobode i Times Square, predstavlja jedan od tri najprepoznatljivija simbola tog grada. Kada pomislite na Empire State Building, vjerojatno će vam kroz glavu proći neke od onih osnovnih informacija o njemu, poput toga da ima 102 kata, da je visok 381 metar, kao i da je od 1931. godine, kada je sagrađen, pa sve do 1972. držao titulu najviše građevine na svijetu. S trona su ga skinuli popularni “Blizanci”.

Sva struja iz vjetroelektrana

Osim toga, sagrađen je u rekordnom roku od godinu i 45 dana, što bi i danas bilo teško zamislivo, a na njemu je svakodnevno radilo više od tri tisuće radnika. U jednom danu znali su podignuti i po četiri kata. No dobro, sve su to brojke i rekordi koje, ma koliko impresivni bili, ipak nekako očekujete kada se spominje zgrada koja je uvrštena u jedno od sedam modernih svjetskih čuda. Ali ono što malo tko zna jest da je prije otprilike jednog desetljeća Empire State Building postao i “najzelenija”, odnosno energetski najučinkovitija zgrada na svijetu.

– Kada smo se 2009. godine odlučili preurediti cijeli Empire State Building kako bismo dobili LEED certifikat i tako pokazali da se brinemo o okolišu, optužili su nas da to uopće ne radimo zato što nas je briga za zelenu gradnju, nego samo zato što nam je to dobar PR. Kritizirali su nas da to ulaganje u zelenu gradnju uopće neće donijeti nekakve uštede, što su brojke vrlo brzo demantirale. Rekao sam i tada, a ponovit ću i sada – iako sam zaljubljenik u tzv. zelenu gradnju, prije svega sam ipak biznismen i investitor te mi je bitno da uloženi novac uspijem i vratiti. Iako smo još onda Empire State Building pretvorili u najzeleniju zgradu na svijetu, sad smo otišli korak dalje. Obavještavam vas kako smo već sklopili ugovor po kojem će se i Empire State Building, ali i još 13 drugih velikih nebodera u vlasništvu tvrtke u iduće tri godine napajati isključivo obnovljivim izvorima energije – kazao je prošlog mjeseca Anthony Malkin, vlasnik kompanije Empire State Realty Trust koja se bavi kupnjom i ulaganjem u već sagrađene zgrade i nebodere. Konkretno, to ne znači da će Empire State Building sada preko noći spojiti na neku vjetroturbinu jer to trenutačno zbog nedostatka infrastrukture i ne bi bilo moguće. Ono što je Malkin učinio jest iduće – potpisao je ugovor po kojem će apsolutno svaki kilovat struje koje njegove zgrade potroše kupiti od proizvođača koji tu energiju naprave u svojim vjetroelektranama. Čak i ako tu energiju neće biti moguće direktno dovesti do New Yorka i njime opskrbljivati njegove zgrade, on će ju svejedno kupiti od vlasnika vjetroelektrana i tako će plaćati svoje račune za struju.

Da New York ugasi svjetla

Iako ga trenutačno kupnja takve energije košta skuplje nego da je kupuje na klasičan način, Malkin je uvjeren kako će upravo takve investicije poput njegove uzrokovati svojevrsnu lančanu reakciju, a kada i drugi vlasnici zgrada počnu prelaziti na obnovljive izvore energije, cijena će se znatno spustiti i tako će na kraju svi profitirati. Osim toga, tako će količina ugljikova dioksida koji se godišnje proizvede smanjiti za nešto više od 200 milijuna kilograma. Usporedbe radi, jednako bi se toliko energije uštedjelo kad bi svi stanovnici New Yorka na mjesec dana ugasili sva svjetla u kućanstvu. A da Malkin ovako osim dobrog PR-a itekako ostvaruje i dobru zaradu, dovoljno govori i činjenica kako je u samo desetak godina vratio gotovo trećinu od 550 milijuna dolara vrijedne investicije koju je 2010. uložio u “zeleni” Empire State Building.