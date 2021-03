Vuco voditelju: Nemojte me prekidat! Kerum dok je Ramljak govorila: Ajde, završit će emisija...

Lokalni izbori u Splitu bili su tema večerašnje emisije Otvoreno na HRT-u, a gostovali su Željko Kerum (HGS), Vice Mihanović (HDZ), Ivica Puljak (Centar), Branka Ramljak (nezavisna kandidatkinja), Siniša Vuco (HSS) i Ante Franić (SDP).

Postoji li u Splitu kante za prikupljanje različitog otpada, upitao je u početku voditelj Mislav Togonal.

– Postoji od nedavno, ali u Splitu se tek 3,7 posto prikuplja. Kad budem gradonačelnik to je jedna od prvih stvari koje treba napraviti u Splitu. Drugo, u Splitu postoje kvartovi koji nemaju kanalizaciju, nemaju čistu vodu, svaki puta kada padne kiša građani trebaju prokuhavati vodu. Grad Split je najgori grad po standardu škola. Ima nekoliko škola koje rade u tri smjene, to ja najgori standard u Hrvatskoj – rekao je Ivica Puljak.

Željko Kerum kaže kako je on bar nešto učinio za razliku od drugih.

– Neke sam stvari napravio i s njima sam ponosan. Ostalo je dosta stvari, od stanova POS-a, Zapadne obale, vrtića, itd. Već smo napravili popis svih potreba za dječje vrtiće. Ne želim se s nikim sukobljavati, od nas 11 bit će jedan pobjednik. Ako ja pobijedim odmah ću riješiti djecu za vrtiće. Škole se moraju riješiti, ali i dvorane, sportski tereni, igrališta... Sada stojimo osam godina gledajući kako se gubi gradski novac – kaže Kerum.

Dodaje kako u Splitu nema prekomjerne izgradnje.

– GUP je nakaradan. Treba omogućiti investitorima da rade, ali i malim ljudima da na svojoj parceli daju ideju što žele napraviti – kaže.

Siniša Vuco kaže kako nije dio njegovog programa da će na sv. Duju dovesti Metallicu, Gunse i AC/DC na stadion.

– To je bio samo odgovor na jedno pitanje. Predstavili smo program koji je konkretan i jasan. Taj odgovor na pitanje je moja struka. I glazba je dio gospodarstva. Na pitanje koga bi doveo na sv. Duju ja sam odgovorio najjače jer Split to zaslužuje – kazao je Vuco na što ga je Togonal upitao koja bi prva tri poteza učinio.

– Nemojte me prekidat – kazao mu je Vuco.

– Moram, to mi je posao – odgovorio mu je Togonal.

– I moj je da vam rečem da me ne prekidate. Ispričavam se, ali ja sam na pitanje odgovorio. Grad Split za pitanje glazbenih događanja je sve bilo sumnjivo i čudno. Bili su razno razni izvođači koji su tu slučajno doletjeli, a to je ipak biznis i za grad dobra stvar – kazao je Vuco na što ga je Togonal pitao je li on nastupao i je li on onda čudni izvođač.

– Jesam, ali mene je došlo gledati 35.000 ljudi na Novu godinu.

Togonal je HDZ-ovog kandidata Vicu Mihanovića upitao kandidira li se on za zamjenika gradonačelnika kad mu je slogan 'vicegradonačelnik'.

– Drago mi je da ste to pitali, znači da ste primijetili i da je slogan pogođen. Vidi se razlika u boji slova, ne misli se da je to jedna riječ, to su dvije riječi. Ako je to najveći problem mog programa, to znači da je program pogođen. U Splitu su ključni problemi promet, novi GUP, otpad i cijena stanova – kaže Mihanović.

Dok je Mihanović govorio Kerum je dobacivao voditelju da želi repliku nakon toga, a onda je tiho upitao:

– Jel' on čuje šta mi pričamo? Ne čuje, jel'?

U studio se uključila i Branka Ramljak koja je rekla kako cijeli život pošteno radi te da je spremna uhvatiti se u koštac s problemima.

– Počela je o poštenju... Ajde bogati, završit će emisija – mrmljao je sebi u bradu Kerum dok je Ramljak govorila.

Kerum je upitao Branku Ramljak potom odakle joj 'lova za one jumbo plakate kad je na plaćici'.

– Priča o poštenju, večer još nije krenula, a ona bi ovo, ona bi ono... Za jumbo plakate, reklame treba potrošiti milijun kuna. Odakle joj lova? Treba netko reći – kazao je Kerum.

– Ja imam pristojnu plaću, sveučilišna sam profesorica, ovo financiram iz svojih sredstava. Očekujem da će biti i donacija od ljudi koji prepoznaju moju priču – odgovorila mu je Ramljak.

Uključio se i Vuco koji je kazao kako slično sluša već 20 godina.

– Ja sam u ime HSS-a i u svoje ime iznio program, no u trom prilogu se spominju samo bendovi koje bi ja doveo. Ja ću samo kazat da bi HSS i ja kao gradonačelnik prirez sveo na nultu stopu, građane bi oslobodio plaćanja prireza. Znam da me čudno gledaju, no pogledajte gradove kao što su Samobor koji nikad nije imao prirez i vrlo je uspješan – kazao je i dodao kako bi i komunalne naknade stavio na minimum za poduzetnike koji se bave proizvodnjom.

– Mi bi bogatima uzeli da bi dali siromašnima. Digli bi i preko 300 posto komunalne naknade i bankama, kladionicama, trgovačkim centrima, osiguravajućima kućama, odvjetnicima koji enormno zarađuju. To se može – kazao je.

– Nemoj dirat odvjetnike, tko će nas braniti – dobacio mu je Kerum.

Dok su se Franić i Mihanović raspravljali, Kerum je dobacio voditelju da nije ništa rekao pa mu je ovaj brzo dao riječ.

– Puno nas je tu, malo se toga može reći. Ovo što je Vuco govorio. Split mora imati bar još dva događanja. Jedno u proljeće, jedno na jesen – kazao je Kerum te dodao kako je sretan što na čelu države imamo čovjeka koji je godinu dana davao plaće ljudima koji ne rade.

– To je rijetkost. To je čudo. Ljudi ne rade, imaju plaće. On je iznašao mogućnost, napisao Bruxellesu, Europi. Zaduživanje je virtualno, to je papir, za dvije godine nitko neće imat kune u džepu – kazao je.

Voditelj je potom Vucu upitao koliko je kilograma skinuo je izgleda potpuno drugačije?

– 40 u dvije godine – odgovorio mu je i kazao kako od autorskih prava dobro zarađuje.