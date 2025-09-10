Elena Šišmanović: Najljepše je kada trud i strast pronađu svoj put

Kad se u ljetnim mjesecima polako stišaju dojmovi s državne mature, svake godine pojave se imena mladih ljudi čiji rezultati zaslužuju više od pukog popisa brojki. Iza njih stoje godine odricanja, upornosti i, što je jednako važno, vjere u vlastite mogućnosti. Jedno od tih imena svakako je ono Elene Šišmanović, maturantice Gimnazije Matije Mesića iz Slavonskog Broda, djevojke koja je u svojoj sredini prepoznata kao primjer da se trud uvijek isplati.

Vjera u sebe otvara sva vrata

Elena je jedina u Brodsko-posavskoj županiji koja je sve ispite državne mature položila s peticom. Uspjeh sam po sebi vrijedan divljenja, a dodatnu težinu daje činjenica da je na ispitu iz psihologije ostvarila 96,30 posto – što ju je smjestilo na visoko osmo mjesto u cijeloj generaciji na državnoj razini.

– Najvažnija mi je bila upravo ta petica iz psihologije, jer je to predmet koji me oduvijek fascinirao i u kojem se najviše pronalazim – priznaje kroz osmijeh. No Elenin put nije počeo s maturom. Već u osnovnoj školi pokazivala je iznimnu predanost i znatiželju pa je u OŠ Ivana Gorana Kovačića ponijela titulu učenice generacije, na temelju ocjena i preporuka učitelja i kolega.

– Uvijek sam željela razumjeti ljude, njihovo ponašanje, razloge zbog kojih nešto čine ili osjećaju. Možda sam zato i odabrala psihologiju, jer me veseli ideja da jednog dana mogu pomagati drugima – kaže. Na pitanje u čemu je tajna njezina uspjeha na maturi, odgovara jednostavno, gotovo skromno: "Nema tu velike tajne. To je rezultat četiri godine stalnog rada, odličnih profesora i moje želje da upišem fakultet. Najvažnije je vjerovati u sebe i ne dopustiti da vas strah obuzme. Kada prevlada stres, znanje lako ispari."

Premda priznaje da je i sama osjećala nesigurnost uoči ispita, pomoglo joj je što je proučavala prijašnje mature i shvatila kako sve funkcionira. Njezina gimnazija, ističe, bila je pravi izbor. Upisala je matematički smjer, uvjerena da će joj pružiti najbolje temelje za dalje.

– Mislim da naša škola jako dobro priprema za maturu i fakultet. Iako se danas gimnazija sve rjeđe bira, jer je zahtjevna, ona nudi širinu i otvara vrata prema bilo kojem studiju – objašnjava Elena. Za dosadašnje rezultate dobila je i priznanje Brodsko-posavske županije, što joj je dodatna potvrda da se trud prepoznaje.

– To mi puno znači. Lijepo je znati da netko vidi koliko ulažeš, a meni je to i motivacija da nastavim dalje s jednakom predanošću – ističe. Sljedeće poglavlje njezina života već je počelo – upisala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Odluka nije bila laka, jer je razmišljala i o studiju na zagrebačkom PMF-u, no presudila je činjenica da će s njom u Rijeci studirati i sestra, dvije godine starija, koja je pauzirala nakon mature. Tako su roditelji odjednom dobili dvije brucošice pod istim krovom.

– Veselim se studentskom životu i svemu novome što donosi – kolegijima, ljudima, iskustvima. Malo me, doduše, strah odlaska od kuće, ali to je valjda normalno. Svako razdoblje života donosi promjene i izazove, a na nama je da ih prigrlimo – iskrena je Elena. Iako djeluje ozbiljno i fokusirano, ona je zapravo djevojka koja voli uživati u slobodnom vremenu na sasvim jednostavan način.

– Možda zvuči djetinjasto, ali najviše volim igrati igrice. I to često s prijateljima, jer nam je to oblik druženja i zabave. Naravno, volim i izlaske, razgovore, sve ono što mlade ljude čini povezanima. Psihologija joj, kaže, nudi širok spektar mogućnosti. Svaka grana otvara nova pitanja i izazove, a nju posebno privlači spoznaja da ne postoje univerzalna rješenja, već da svaki čovjek zaslužuje individualni pristup.

– Ljudi su različiti, i upravo ta raznolikost čini ovo područje tako uzbudljivim. Osmo mjesto na državnoj maturi samo mi je potvrdilo da je to doista za mene – govori.

Želim pomagati ljudima

Elena je svjesna da uz odlične ocjene i priznanja dolaze i očekivanja, no na njih gleda kao na poticaj. Naučila je da je važno ostati svoj, bez obzira na sve. Svojim primjerom želi pokazati vršnjacima da nije presudno biti "rođen za nešto", nego ustrajati u onome što te veseli. Svestrana i vedra, ali i izuzetno predana – zasjala je među najboljima u Hrvatskoj, a novi studentski život u Rijeci tek počinje pisati najuzbudljivija poglavlja. Planovi za budućnost ostaju otvoreni. Ne zna hoće li se nakon studija vratiti u Slavoniju, ali jedno zna: gdje god bila, željet će raditi s ljudima i pomagati im.

– Vidjet ćemo kamo će me život odvesti. Trenutačno mi je najvažnije da dam sve od sebe na studiju i da rastem kao osoba – zaključuje.