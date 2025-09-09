Naši Portali
09.09.2025. u 11:30

Ni milijarde, ni nove zgrade pa ni veće plaće profesorima neće donijeti suštinsku promjenu; školu koja motivira i hrabri učenika i koja potiče razvoj njegovih jakih strana

Nije bilo baš toliko davno kad sam jednom prilikom, pomažući kćeri da savlada gradivo geografije otkrila da njezin profesor u jednoj inače srednjerangiranoj zagrebačkoj gimnaziji, predaje od riječi do riječi iz udžbenika i traži istu takvu reprodukciju od svojih učenika. Ne sjećam se više točno lekcije, ali bilo je to neko gradivo koje se ticalo izrade karata i kartografskih projekcija. Osim o povijesti karata od Mezopotamije i Rimskog carstva naovamo, 15-godišnjaci su učili matematičke i geografske, uredničke i dopunske elemente karte, svaki od elemenata po određenim točkama, a onda i konformne, ekvidistantne, ekvivalente i uvjetne projekcije…, i svaku je trebalo znati definirati baš kako to piše u udžbeniku.

obrazovanje Učenici djeca škola

