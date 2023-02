Ekipa CNN-a bila u američkom vojnom avionu kad ih je presreo kineski lovac: 'Ne približavajte se'

U proteklih nekoliko godina, Južno kinesko more pokazalo se kao veliko potencijalno žarište tenzija na Pacifiku. To područje ne samo da sadrži velike izvore ribe, nafte i plina, nego gotovo i trećina sve robe mora proći kroz to more, tako da nije ni čudno da se već neko vrijeme vodi bitka između Kine, Filipina, Vijetnama, Malazije, Bruneja te Tajvana oko toga tko drži kontrolu. Kina, s druge strane, već godinama odbija priznati odluke sudova koji smatraju da oni nemaju ''povijesno pravo'' nad tim morem, kako oni tvrde, no Peking i dalje naoružava cijelo područje i ne odustaje od svojih nauma.

''Jedan običan petak''

Primjer jedne takve prakse pokazao se i prošlog petka, kada se novinar CNN pridružio posadi izviđačkog mlažnjaka američke mornarice koja je obavljala svoje redovite aktivnosti. ''Američki zrakoplov. Kineski zračni prostor udaljen je 12 nautičkih milja. Ne približavajte se ili ćete snositi odgovornost'', kazao je glas s radija američkim zrakoplovcima. Nekoliko minuta kasnije, ''prijetnja'' je postala i stvarnija - američke izviđače presreo je naoružani kineski borbeni zrakoplov, a približili su se toliko da je novinar CNN mogao vidjeti glave kineskih pilota kako gledaju u smjeru američkog zrakoplova.

''Borbeni zrakoplov PLA, ovo je američka mornarica P-8A. Držim vas s lijevog krila i namjeravam nastaviti prema zapadu. Tražim da i vi učinite isto'', uputio je poruku američki pilot Nikki Slaughter, no odgovora s kineske strane nije bilo. Nastavio je letjeti uz američki zrakoplov idućih 15 minuta prije nego što se okrenuo. Ovakve situacije na prvi pogled pokazuju razmjere tenzija koje se osjete između Kine i SAD-a, no američki piloti tvrde drugačije. ''Rekao bih da je ovo još jedan petak poslijepodne na Južnom kineskom moru'', mišljenja je pilot Marc Hines.

Problem ako odgovora nema

Tog istog petka, dok je izviđački mlažnjak letio nedaleko od Filipina, uočili su razarač s navođenim projektilima kineske mornarice, pa su se spustili 300-tinjak metara niže kako bi dobio bolji pogled. Nisu dugo trebali čekati za odgovor. ''Američki zrakoplov, američki zrakoplov. Ovo je ratni brod kineske mornarice 173. Recite svoju namjeru'', stigla je ponovno poruka na radiju. Iako je američki pilot odgovorio kako će se držati na sigurnoj udaljenosti, kineska strana je nastavila: ''Američki zrakoplov. Američki zrakoplov. Očito ugrožavate moju sigurnost. Očito ugrožavate moju sigurnost'', odgovorio je kineski brod, ali je američki pilot nastavio dalje.

Za pilota Hinesa, tenzije su uvijek manje ako se ostvari komunikacija. Do problema dođe ako odgovora nema. ''Svaki put kada nam ne odgovore, onda se postavljaju pitanja jesu li razumijeli što smo rekli i razumiju li naše namjere'', kazao je.

