Dvojica razmijenjenih zarobljenika žele povratak u Rusiju: 'Teško mi je jer sam oslobođen uz cijenu puštanja ubojice'

Dvojica ruskih disidenata koji su oslobođeni iz zatvora te su stigli u Njemačku u sklopu ovotjedne velike razmjene zatvorenika između Rusije i Zapada kažu da već razmišljaju o povratku u Rusiju, ali obećavaju da će nastaviti s političkim aktivizmom čak i iz inozemstva.

Razmjenom se osam Rusa, uključujući osuđenog ubojicu, vratilo kući iz zapadnih zemalja u zamjenu za 16 zatvorenika, od kojih su mnogi ruski disidenti, oslobođenih iz ruskih i bjeloruskih zatvora, zajedno s Amerikancima poput novinara Wall Street Journala Evana Gershkovicha. "Kao ljudi koji su zapravo deportirani, koji su izbačeni iz zemlje, svi mi imamo veliku želju da se vratimo", rekao je disident Andrej Pivovarov u intervjuu za Reuters u subotu u Bonnu.

"Definitivno želim biti u Rusiji. Ja sam ruski političar i to mi je jako važno", istaknuo je Pivovarov. "Jasno je da nam oni (ruske vlasti) neće dopustiti povratak, iako mi to želimo", dodao je. Ilja Jašin, oporbeni aktivist zatvoren 2022. jer je kritizirao invaziju na Ukrajinu, također je izrazio želju da se vrati kući. "Uistinu me boli moje protjerivanje iz Rusije, unatoč svoj zahvalnosti koju osjećam prema onima koji su mi željeli dobro i spasili me", rekao je Jašin za Reuters.

VEZANI ČLANCI:

"Ali iskreno kažem da je moje mjesto u Rusiji... Posvetio sam život svojoj zemlji", dodao je. Jašin je rekao da je sretan što prvi put nakon dugo vremena vidi svoju obitelj i prijatelje. S druge strane, rekao je da je teško prihvatiti rasplet koji je doveo do njegova puštanja na slobodu. "Emocionalno mi je jako teško jer shvaćam da sam oslobođen po cijenu oslobađanja ubojice, osobe koja je zapravo počinila krvavi zločin", kazao je Jašin.

U razmjeni je oslobođen Rus Vadim Krasikov osuđen zbog ubojstva bivšeg čečenskog militanta u Berlinu 2019. "Rekao sam nekoliko puta da ne želim biti dio bilo kakvih lista za razmjenu", rekao je Jašin. “Predstavnici Kremlja rado su uključili moje ime jer za njih moja razmjena u biti znači protjerivanje”, dodao je.

Jašin je najavio kako planira nastaviti, kako je kazao, proturatno obrazovanje Rusa i pomaganje ruskim političkim zatvorenicima. Pivovarov je također rekao da želi nastaviti sa svojim oporbenim djelovanjem izvan Rusije. "Koordinirati bilo što iznutra je nemoguće", rekao je Pivovarov. "Ne planiram se povući", dodao je.

>>> FOTO Predsjednik Putin pozdravlja Ruse koji se vraćaju u Moskvu nakon razmjene zarobljenika