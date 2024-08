Razmjena zatvorenika poslala zlokobnu poruku Kremlja: 'Dali su signal svim Rusima'

Ovo je bilo 48 sati vožnje toboganom; bilo je iscrpljujuće", izjavila je Anne Fogel, čiji brat Marc Fogel (63) se i dalje nalazi u ruskom zatvoru. On je uhićen u kolovozu 2021. godine i optužen za krijumčarenje marihuane, a recept američkih liječnika koji je potvrđivao kako mu je to za bolove u leđima nije bio dovoljan da zaustavi presudu prema kojoj je dobio 14 godina zatvora.

Kako su početkom ovog tjedna počele kolati glasine o skoroj razmjeni zatvorenika između Zapada i Rusije, Anne je shvatila da će njezin brat i ovog puta biti izostavljen iz treće po redu razmjene. "Marc se sad sklupčao, rekao je da odustaje. Znam da je otporna i znam da će se izvući iz toga, ali ovo mu para srce", rekla je za POLITICO i dodala: "Ovo ga slama."

Dogovor između Zapada i Rusije su pozdravili mnogi iz oba dvije strane. No, kako se došlo do konačnog popisa zatvorenika uključenih u razmjenu, tajna je koja vjerojatno nikad neće izaći u javnost. Ali ono što je jasno jest da većina od oko 1000 političkih zatvorenika koji čame u rusku pritvoru i kaznenim kolonijama mogu samo sanjati da budu na takvom jednom popisu. Za njih ovaj tjedan predstavljao je kratku nadu za spas iz pakla, ali i brzo gušenje iste.

Zatvorenici stranog porijekla imaju privilegiju biti pod oštrim okom međunarodne zajednice, većina političkih zatvorenika koji se nalaze u zatvorima diljem Rusije su Rusi. I oni su za vanjski svijet, ali i velik dio domaćih medija - nevidljivi. Mnogi su bili iznenađeni što u razmjenu nije bio uključen oporbeni političar Aleksej Gorinov, koji je u srpnju 2022. dobio tešku zatvorsku kaznu (sedam godina) zbog kritiziranja ruskog napada na Ukrajinu. Još uvijek u pritvorskom centru u Vladimiru, istočno od Moskve, pateći od kronične plućne bolesti, Gorinov, nedavno je 'zaradio' nove optužbe, ovog puta za "javno opravdavanje terorizma" nakon razgovora o ratu u Ukrajini s drugim zatvorenicima.

Gorinovljev odvjetnik Denis Shedov rekao je za POLITICO da nije došao do svojeg klijenta od prije razmjene. No, kao i mnogi drugi, priznao je da ima "pomiješane osjećaje". Pozitivan je razvoj što su neke od najistaknutijih ruskih oporbenih ličnosti sada na slobodi, rekao je i objasnio: "Za njih osobno, ali i za Ruse, da vide da njihovi demokratski lideri neće umrijeti u zatvoru i da postoji nada za promjenu."

Ali to neće promijeniti smjer Putinova režima kod kuće. “Represija je dio njihove politike”, rekao je. Zatvorske vlasti su u travnju iznenada stavile njegovog klijenta pod nadzor zbog sumnje da bi mogao počiniti samoubojstvo iako za to nije postojao jasan razlog, te je to uzbunilo i samog Gorinova. "Tražio je da svima kažem da ako mu se nešto dogodi, da to nije samoubojstvo. Da voli svoj život i ima planove za budućnost", rekao je odvjetnik.

Ovotjedni dogovor bio je izniman po svojoj složenosti i opsegu. Sa sedam uključenih vlada, na tri kontinenta i ukupno 24 razmijenjenih osoba, razmjena je jedinstven događaj u ruskoj, američkoj i njemačkoj povijesti i najveći od Hladnog rata. Usred poziva na mirovni sporazum s Ukrajinom, čak i u nekim zapadnim krugovima, stav da je Rusija pouzdan partner u pregovaranju je poruka koju Kremlj rado promovira.

Međutim, analiza Politica pokazuje drugačije. Razmjena je originalno trebala uključiti Alekseja Navaljnog, što je potvrdio i američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Pretpostavka je bila da bi ga Putin bio spreman zamijeniti za Vadima Krasikova, FSB-ovog ubojicu koji je u Njemačkoj osuđen na doživotnu robiju zbog ubojstva čečenskog disidenta. Međutim, Navaljni je umro u zatvoru u navodno sumnjivim okolnostima.

Razmjena zatvorenika koja se dogodila ovog tjedna bila je specifična i po još jednoj stvari. Inače je običaj da se razmjeni špijun za špijuna, vojnik za vojnika, ali ovog puta s jedne strane su bili novinari, političari i povjesničar, a s druge špijuni, kriminalci i ubojica. Moskva je od razmjene napravila spektakl. Putin je osobno pozdravio bivše zatvorenike koji su se vraćali na pisti zračne luke Vnukovo, a sa sobom je poveo i najviše šefove obrane i sigurnosti. Ruski predsjednik je zagrlio Krasikova i rekao skupini kako će uskoro s njima razgovarati o njihovoj "budućnosti".

Aleksander Baunov, bivši ruski diplomat, rekao je za POLITICO da Kremlj razmjenom zarobljenika daje signal Rusima da se "ne bi trebali bojati počiniti zločine u ime režima, jer domovina će ih spasiti.”