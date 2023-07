Dvoje učenika u Austriji planiralo teroristički napad: Jedan je zmiji odrubio glavu tijekom priprema

Austrijski mediji, uključujući javnu televiziju ORF danas prenose vijest iz dnevnih listova “Kleine Zeitung” i “Kronen Zeitung” o dvojici radikaliziranih učenika od 15 i 16 godina koji su planirali izvršiti teroristički napad na jednu od srednjih škola u gradu Bruck na der Mur u austrijskoj saveznoj pokrajini Štajerskoj.

Kako su nakon što su ih istražitelji štajerskog Pokrajinskog ureda za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma (LVT) na Internetu locirali i uhitili i tako osujetili njihov teroristički čin planiran za početak 2022. godine, na Pokrajinskom sudu u Leobenu hladnokrvno su rekli kako su htjeli “ustrijeliti sve kršćane u razredu”.

Obojica učenika su rođeni u Austriji, gdje su se navodno i radikalizirali i postali pristaše zloglasne Islamističke terorističke (IS) organizacije. Kako su na društvenim mrežama pisali cilj im je bio “od Austrije napraviti kalifat”, izvještavaju austrijski mediji.

U nastavku dodaju kako je stariji učenik na internetu tražio upute za eksplozivne naprave, a na Telegramu je otvorio račun i kanal s IS zastavom, umjesto slike na portalu, s korisničkim imenom “El Terror”, te slao videosnimke odrubljivanja glave. Također je pisao kako je već nabavio, noževe, mačeve i pištolje.

“Bijesan sam na Zapad”, poručio je 16-godišnjak preko Interneta, uz opasku kako “bi htio da se kalifat vrati - i u Austriju”. Mediji napominju kako se je 15-godišnjak, koji je inače čečenskog podrijetla, također u međuvremenu “pripremao” za planirani napad. “On je jednoj zmiji odrubio glavu s nožem”, dodaju mediji. Napominju kako su obojica zajednički podmetnuli požar u jednoj od obližnjih napuštenih škola.

Kada su im istražitelji Štajerskog Pokrajinskog ureda za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma odnosno državna sigurnosna vlast ušli u trag, radikalizirani “duo”, brzo je uništio dokaze na društvenim mrežama. Međutim i nizozemska policija i nadležni za praćenje međunarodnih društvenih mreža primijetili su sumnjivo i opasno ponašanje austrijske maloljetničke dvojke, te sačuvali njihove chatove. Odnosno dokaze, koji su bili mjerodavni za donošenje sudske presude.

Pokrajinski sud u štajerskom Leobenu 16. ovoga mjeseca osudio je 15 i 16 godišnjaka na dvije godine zatvora “zbog zločinačkog udruživanja”, od čega osam mjeseci bezuvjetno. Uz ostale prateće mjere protiv radikalizacije i nasilja te kontrolu kažnjenih mladića. Presuda je pravomoćna.

Prema austrijskom Kaznenom zakonu za maloljetnike, najviša moguća kazna za navedeno djelo je pet godina zatvora, ističu mediji. Ono na što također upiru prstom je da kažnjeni “dvojac” na Sudu nije pokazao nikakvo kajanje. Umjesto toga dvojica maloljetnika su rekla kako, da su proveli svoj naum u djelo -”Allah bi im to oprostio i otišli bi u raj”.

Austrijski list “Kleine Zeitung”, čije je sjedište u Štajerskoj danas poslijepodne je prenio i izjavu štajerskog zemaljskog poglavara Christophera Drexlera koji je zahvalio državnim sigurnosnim organima na brzoj reakciji sprječavanje planiranog terorističkog čina, a od ministrice pravosuđa Alme Zadić je zatražio znatno strože kazne i više mogućnosti nadgledanja sumnjivih osoba. Austrijska krajnje desna Slobodarska stranka (FPÖ) odmah se je oglasila izjavom kako je izrečena kazna “preblaga”, za ono što se je moglo dogoditi.

Štajerski psiholog Josef Zollneritsch upozorava na porast broja mladih s radikalnim načinom razmišljanja u Austriji. Njegova je poruka da “što se mlade jače socijalno uključi u školsku sredinu, to je manja opasnost od radikalizacije. Posebice one u skupini od 12 do 16 godina”.