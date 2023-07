Austrijska vlada odlučila: 100 novih liječnika do kraja godine, svakome do 100.000 eura potpore

Austrijski kancelar Karl Nehammer, potkancelar Werner Kogler i ministar zdravstva i socijalne skrbi Johannes Rauch danas su na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču izvijestili javnost o novim koracima u reformi zdravstvenog sustava i Paketu mjera „teškom“ 200.000 eura, te rješavanju problema manjka liječnika u Austriji.

Austrijsko ministarsko vijeće je danas odlučilo otvoriti 100 dodatnih liječničkih ordinacija do kraja ove godine. Svaki liječnik koji otvori svoju ordinaciju, a prioritet imaju ginekolozi, liječnici za djecu i mlade te liječnici opće prakse, od savezne vlade dobiva bonus do 100.000 eura za opremanje svoje nove ordinacije. Kako su istakli govornici, planirano je i utemeljenje vlastitog specijalističkog područja za opću i obiteljsku medicinu. Vezano za tu odluku, još ovoga ljeta u parlamentarnu proceduru biti će poslana odgovarajuća zakonska novela.

Vlada je također odlučila otvoriti posebno skladište za zalihe najvažnijih lijekova, u slučaju da dođe do uskog grla u opskrbi, kako bi se spriječila nestašica. Naime, protekle zime se je dogodilo da se sprej za djecu astmatičare, gotovo nigdje nije mogao nabaviti. Po novom će ljekarne moći preko pravovremeno uskladištenih zaliha na posebnom, namjenskom skladištu, udovoljiti aktualnoj potražnji.

Jedna od odluka u donesenom Vladinom Paketu mjera za poboljšanje zdravstvenog sustava je i ta da će djeci i mladima biti osigurana besplatna psiho-socijalna potpora i odgovarajuća psihoterapija. Vezano uz to produžen je projekt “Zdravo iz krize”. Do kraja godine 8.000 djece i mladih dobiti će navedenu besplatnu pomoć, a od sljedeće godine ta će se brojka povećati na 10.000, rekao je ministar zdravstva Rauch.

“Zdravlje je naše najveće dobro i naš je cilj dobar sustav dalje poboljšati”, rekao je uvodno kancelar Nehammer. Potkancelar Kogler je naglasio kako će se strukturna reforma zdravstvenog sustava provoditi dio po dio, dodavši kako prethode “daljnji veliki koraci”.

“Mi ćemo sve to riješiti, ali to nije moguće učiniti od danas do sutra”, napomenuo je austrijski potkancelar i šef stranke Zelenih koja je mlađi partner Nerhammerovih “narodnjaka” (ÖVP) u vladajućoj koaliciji.

Ono o čemu je Vlada danas također odlučila je da kliničku psihologiju izjednači s psihoterapijom, a psihoterapeutima omogući studij na Sveučilištima. Također je izvijestila o provedbi pilot projekta digitalnog praćenja kroničnih bolesnika, primjerice dijabetičara i onih koje muči migrena, koji bi u svakodnevici trebali dobiti potporu digitalnog pratitelja putem Handy App-a.

