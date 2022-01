'Vjerojatno je prošao između ograde, ovaj 'zub' je optička varka i vjerojatno je zakoračio'

Nastavlja se potraga za Matejom Perišom koji je nestao u noći s četvrtak na petak u Beogradu. Medijima se obratio Vladica Zdravković iz Obalne straže Beograda te je rekao kako su trenutno dvije riječne patrole u potrazi za nestalim Splićaninom.

– Onog trenutka kada se to doznalo, gospodin Veselin Milić uključio je i policijske brigade koje i lijevom i desnom obalom Save pretražuju područje. Ministar policije isto je zainteresiran i informira se na dnevnom nivou i zadao je posebne zadatke da se Matej, ako je upao u rijeku, pronađe i utvrdi činjenično stanje – rekao je Zdravković.

Kaže kako je mladić vjerojatno izašao iz kluba zbog gužve u toaletu te je pretpostavka da je mladić prošao između ograde.

– Ovaj 'zub' je optička varka kada se zakorači i vjerojatno je zakoračio, pao i udario glavom – rekao je.

Dodao je kako je ograda prije bila crne boje te da je grad naredio da se oboji u bijelo kako bi bila vidljiva noću.

Kazao je kako je na ovom dijelu brzina rijeke 10 kilometara na sat te, ako je i došlo do utapanja, da je tijelo sada u Dunavu.

Rekao je i kako bi on bio najsretniji da je Matej otišao s nekim od prijatelja, ali i da bi se do sada već javio. Na pitanje je li mu čudno da je to prošlo nezapaženo i da nitko nije vidio da je netko pao u rijeku, rekao je kako mu je to malo nelogično.

– Malo mi je nelogično, vjerojatno je osiguranje bilo na vratima, ali ne bih se ja trebao baviti istragom, to nije moj posao – rekao je i dodao da su se događala utapanja.

– Zato je i ograda obojena u bijelo. Bila je crna i nije bila uočljiva. Ljudi su prelazili da pogledaju rijeku izbliza... – dodao je.

– Što se tiče MUP-a, sve snage su podignute i sam zapovjednik riječne policije prisutan je na plovilima – objasnio je i dodao da ronioci još ne sudjeluju u potrazi: – Žandarmerija još nije angažirana jer se ne zna točna pretpostavka gdje je ušao u rijeku.

Vladica Zdravković nekoliko je puta naglasio kako mu je jako teško i da s tugom komentira.