Izvori otkrivaju Trumpove planove za Iran: 'Ako se to dogodi, nastat će još veći kaos'

Američki predsjednik Donald Trump razmatra strategije protiv Irana koje uključuju precizne udare na sigurnosne snage i vodstvo s ciljem poticanja prosvjeda, navode brojni izvori, dok izraelski i arapski dužnosnici upozoravaju da sama zračna moć neće srušiti klerikalnu vlast, piše Reuters. Dva američka izvora upućena u razgovore tvrde da Trump nastoji stvoriti preduvjete za "promjenu režima" nakon što je brutalna represija ranije ovog mjeseca ugušila prosvjede diljem zemlje, ostavivši iza sebe tisuće mrtvih. Kako bi to ostvario, razmatrao je napade na zapovjednike i institucije koje Washington drži odgovornima za nasilje, vjerujući da bi to prosvjednicima dalo hrabrost za preuzimanje vladinih i sigurnosnih objekata.

Jedan izvor navodi da Trumpovi savjetnici razmatraju i opsežnije napade s dugoročnim posljedicama, usmjerene na balističke rakete koje prijete američkim saveznicima ili na nuklearne programe obogaćivanja. Drugi izvor ističe da konačna odluka o vojnoj akciji još nije donesena. Ipak, dolazak američkog nosača zrakoplova i ratnih brodova u regiju ovog tjedna značajno je proširio Trumpove vojne opcije nakon višekratnih prijetnji intervencijom. S druge strane, arapski i zapadni diplomati izražavaju zabrinutost da bi takvi napadi mogli dodatno oslabiti već uzdrmani prosvjedni pokret umjesto da ga ojačaju. Alex Vatanka s Instituta za Bliski istok ocjenjuje da iranski prosvjedi, bez značajnih vojnih prebjega, ostaju "herojski, ali bez izgleda za uspjeh".

Dok su ključne institucije u Washingtonu i Teheranu odbile komentirati ove navode, Trump je u srijedu pozvao Iran na pregovore o nuklearnom oružju, upozoravajući na teže posljedice od onih iz lipnja i opisujući američku flotu kao "armadu". Visoki iranski dužnosnik potvrdio je pripreme za vojni sukob uz istovremeno korištenje diplomacije, iako Washington ne pokazuje interes za dijalog. Iranska misija pri UN-u poručila je da su spremni na dijalog temeljen na poštovanju, ali i na obranu "kao nikada prije". Trumpov plan za eventualni dogovor ostaje nejasan, no raniji zahtjevi uključivali su stroge zabrane obogaćivanja urana i ograničenja raketnog programa.

Izraelski dužnosnici pak sumnjaju da bi zračni udari bez kopnenih trupa mogli srušiti Islamsku Republiku, napominjući da bi sustav brzo zamijenio uklonjene vođe. Smatraju da samo spoj vanjskog pritiska i organizirane domaće opozicije može donijeti promjenu, unatoč tome što je režim oslabljen ekonomskom krizom i nemirima. Američki obavještajni izvještaji potvrđuju da su uzroci nezadovoljstva i dalje prisutni, ali bez vidljivih pukotina u vlasti. Zapadni izvori sugeriraju da Trump cilja na inženjering promjene vodstva sličan onome u Venezueli.

Dok Khamenei za nemire krivi strane sile, organizacije za ljudska prava poput HRANA-e procjenjuju broj žrtava na gotovo šest tisuća. Zbog narušenog zdravlja i sigurnosnih prijetnji, Khamenei se povukao iz svakodnevnog upravljanja, koje je preuzela Islamska revolucionarna garda (IRGC). Ipak, on zadržava konačnu riječ o ključnim strateškim pitanjima. Dok neki u Washingtonu i Jeruzalemu vide priliku za suradnju nakon tranzicije vlasti, arapski diplomati strahuju da bi vakuum moći mogao dovesti do još tvrđe vladavine IRGC-a.

Regionalni lideri stoga zagovaraju obuzdavanje umjesto potpunog sloma, strahujući da bi kaos u Iranu mogao izazvati građanski rat, izbjegličku krizu i energetsku nestabilnost globalnih razmjera. Najveći rizik, prema analitičarima, jest fragmentacija zemlje po sirijskom scenariju, dok zaljevske zemlje strahuju da bi prve postale meta iranske odmazde. Saudijska Arabija i drugi susjedi jasno su dali do znanja da neće dopustiti korištenje svog teritorija za napade, upozoravajući da će upravo oni snositi najteže posljedice američkih odluka. Analitičari zaključuju da bi se planiranje moglo pretvoriti u dugotrajno iscrpljivanje sustava do njegovog konačnog sloma. - Najvjerojatniji ishod je "postupna erozija - prebjezi elita, ekonomska paraliza, osporavano nasljeđivanje - koja iscrpljuje sustav dok se ne slomi - kaže analitičar Vatanka.