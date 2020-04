Dubrovčanin prekršajno prijavljen: 'Preko Facebooka širio lažne vijesti dok je bio na poslu'

Prekršajnu prijavu zbog širenja lažnih vijesti 'zaradio' je noćni čuvar jednog zatvorenog dubrovačkog hotela jer je tijekom smjene preko društvene mreže objavio fotografije s ranijih okupljanja, za koja je tvrdio da se upravo događaju i time krše mjere protiv širenja zaraze.

Načelnik Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević rekao je na konferenciji za novinare županijskog Stožera civilne zaštite kako je policijska provjera uslijedila nakon medijske objave o navodnom okupljanju.

"Zaštitaru je očito bilo dosadno“, rekao je Pavličević i dodao kako je policija provjerila i drugu dojavu o nedozvoljenom okupljanju u ugostiteljskom objektu na jednom otoku, koja se također pokazala neistinitom.

Inače, u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira još uvijek stoji da će se onaj tko izmišlja ili širi lažne vijesti kojima remeti mir i spokojstvo građana prekršajno kazniti novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od nekadašnjih 50 do 200 njemačkih maraka ili kaznom zatvora do 30 dana. Zakon kojim je propisan taj prekršaj uz manje izmjene na snazi je od 1977. godine te su u njemu i danas novčane kazne propisane u njemačkim markama, a kazne preračunato u kunama iznose od 200 do 780 kuna.

Iz Stožera su spomenuli i slučaj jednog lokalnog trgovačkog lanca u Dubrovniku koji je kasnio udovoljiti njihovu zahtjevu za zatvaranjem kako bi se prostor dezinficirao nakon što je u ponedjeljak jednoj zaposlenici, koja živi u Opuzenu, potvrđena zaraza koronavirusom.

Ona posljednjih pet dana nije radila, a kad se jučer vratila na posao osjećala se loše te je boravila u zasebnoj prostoriji i nije bila u doticaju s kupcima.

"To nije dobro. Moramo promptno poštivati sve upute, naloge i zahtjeve epidemiologa. Kao što se mjera i uputa pridržavaju građani, tako moraju i trgovačka društva. Očekujem da će tako biti u budućnosti“, poručio je dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

No, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić rekao je kako ta trgovina inače provodi sve propisane mjere. Njeni zaposlenici nose zaštitne maske i rukavice, od kupaca su odvojeni pleksiglasom, na blagajnama su dezinfencijska sredstva, a prostori se redovito čiste i dezinficiraju.

Inače, u trenutku održavanja konferencije za novinare još nisu stigli rezultati 27 jučer poslanih uzoraka, pa je trenutni broj pozitivnih i dalje 64. Ukupno je od početka pandemije na testiranje poslano 549 uzoraka.

Ukupno je i dalje hospitalizirano 14 zaraženih osoba. Osam ih je u dubrovačkoj Općoj bolnici, među njima sedam na Odjelu za infektologiju sa stabilnim zdravstvenim stanjem, a jedan je na Jedinici intenzivnog liječenja i zdravstveno stanje mu se popravlja.