Drugi krug mirenja s obrazovnim sindikatima: Fuchs najavio nastavak pregovora bez odgode reforme

U Ministarstvu obrazovanja u utorak u 15 sati održava se drugi krug "mirenja" s tri obrazovna sindikata, a ministar Radovan Fuchs rekao je da su na prošlom sastanku osjetili konstruktivniji pristup sindikata, no naglasio je da odgoda reforme strukovnog obrazovanja više nije moguća.

"U onom prošlom razgovoru u petak bilo je nekako naznaka da bi se možda nešto moglo u stavovima približiti i dogovoren je nastavak tih razgovora. Danas u 15 sati ćemo vidjeti što će se dalje događati. Osjetili smo jedan konstruktivniji pristup predsjednika ova tri sindikata u razgovorima u petak", izjavio je resorni ministar Fuchs nakon sastanka parlamentarne većine. Naglasio je kako su iz Ministarstva obrazovanja jasno rekli što se može i što se ne može ponuditi.

"Oni i dalje pokušavaju i inzistiraju na tome da se odgodi reforma strukovnog obrazovanja, što više nije moguće", rekao je ministar Fuchs. Istaknuo je kako je 15. svibnja bio zadnji dan kada se reforma mogla odgoditi za godinu dana, a sada to zbog elektroničkog sustava i svega vezanog za upise i izbor programa to više nije moguće. "Kada bi se to sad išlo odgađati i vraćati sve na staro, upisa ne bi bilo vjerojatno do kraja 10. mjeseca, a to mi ne ne želimo, ne smijemo priuštiti ni našim učenicima, ni njihovim roditeljima", poručio je ministar.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u utorak se u 15 sati održava drugi krug "mirenja" s tri obrazovna sindikata, Preporodom i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama te znanosti i visokog obrazovanja. Ta tri sindikata su pokrenuli treći postupak mirenja s Vladom nakon provedenih referenduma među svojim članstvom. Najavili su da bi se štrajk mogao održati u tjednu zaključivanja ocjena i provođenja državne mature ako mirenje ne rezultira dogovorom.

Tri obrazovna indikata su na prvom sastanku u petak ponovili svoje zahtjeve koji se odnose na povećanje osnovice od 10 posto. I dalje traže odgodu reforme strukovnih škola, odnosno modularne nastave koja je najavljena za početak jeseni u novoj školskoj godini. Također, zahtijevaju da nastavnici i zaposlenici u sustavu školstva ne budu ocjenjivani, odnosno vrednovani u smislu njihove kvalitete i učinkovitosti rada. Tri obrazovna sindikata zadnjih su mjeseci organizirali više jednodnevnih štrajkova u školama i fakultetima u Hrvatskoj te prosvjed na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Vlada i resorno Ministarstvo ustrajni su u mišljenju da razloga za štrajk nema zbog svega što je u posljednjih 10 godina napravljeno za unaprjeđenje materijalnog i nematerijalnog statusa zaposlenika u obrazovanju, ali i zbog toga što već počinje novi, veliki, široki i kolektivni proces pregovaranja o povećanju osnovice plaća u državnim i javnim službama za 2026. godinu.