Dramatično upozorenje dvojice lidera: 'Osovina autokracija prijeti Europi kao nikad od Hladnog rata'

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je u petak da Europa mora ojačati kako bi se obranila od "osovine" autokratskih zemalja koje sve agresivnije ciljaju na liberalnu demokraciju, više nego ikada od Hladnog rata. Govoreći na događaju povodom 35. obljetnice ujedinjenja Njemačke zajedno s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, oba čelnika upozorila su da se Europa mora pripremiti za velike političke i gospodarske promjene diljem svijeta, prenosi Politico. "Centri moći u svijetu pomiču se u mjeri koja nije viđena od kraja Hladnog rata”, rekao je Merz. „Osovina autokratskih država koja izaziva liberalni poredak diljem svijeta izravno prijeti zapadnim demokracijama. Zato moramo ponovno steći sposobnost braniti našu slobodu.”

Merz je također izjavio da je „sjaj onoga što mi na Zapadu nazivamo liberalnom demokracijom vidljivo opao”, dodajući: „Više nije sigurno da će se svijet orijentirati prema nama, da će slijediti naše vrijednosti liberalne demokracije.” „Formiraju se novi savezi autokracija protiv nas i napadaju liberalnu demokraciju kao način života,” dodao je Merz.

Njemačka je posebno pogođena globalnim nemirima, a invazija Rusije na Ukrajinu i erozija transatlantskog saveza prisilili su njemačke lidera na masovna ulaganja u obnovu relativno slabe njemačke vojske. Šok zbog energije koji je uslijedio nakon invazije na Ukrajinu i trgovinski ratovi bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, posebno su pogodili njemačku industriju. Macron je nakon Merza također naglasio dijelove kancelarovih poruka, tvrdeći da Europa doživljava „degeneraciju demokracije” zbog napada na više frontova – uključujući one unutar samog kontinenta.

„Također smo prijeteni izvana. No, ne smijemo biti naivni. Unutra se okrenuli jedni protiv drugih; sumnjamo u svoju vlastitu demokraciju,” rekao je Macron. „Svuda vidimo da nešto događa s našom demokratskom strukturom. Demokratska debata pretvara se u debatu mržnje.” Veći dio te degeneracije, prema Macronu, dolazi zbog online diskursa na platformama koje kontroliraju američke i kineske tvrtke.

„Bili smo krivi... što smo prepustili naš javni demokratski prostor društvenim mrežama koje posjeduju veliki američki poduzetnici i kineske tvrtke, čiji interesi nisu nikako povezani s opstanak i dobrom funkcijom naše demokracije,” istaknuo je Macron. Obojica lidera su naglasili da Europa mora poboljšati svoju ekonomsku konkurentnost kako bi bila spremna suočiti se s izazovima brzih promjena u svijetu.

„Globalni ekonomski poredak se ponovno piše, ponovno se gradi,” rekao je Merz. „Egoizam postaje sve očitiji. I možda zato postajemo ekonomski slabiji i zato su društvena obećanja koja smo jedni drugima dali danas mnogo teže ostvariva nego što su bila prije.” Merz je pozvao Europu da se „suprotstavi novoj valovi protekcionizma u svijetu” kroz usvajanje novih trgovinskih pravila i traženje novih tržišta. „Europa mora ponovno usmjeriti svoju pažnju na ekonomsku konkurentnost,” zaključio je Merz.