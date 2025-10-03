Naši Portali
TRUMP IM DAO ULTIMATUM

Hamas je pristao osloboditi izraelske taoce, spremni su na pregovore

Najnovija vijest
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
03.10.2025.
u 22:19

Američki predsjednik Donald Trump dao je danas Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.  Trump je dao Hamasu rok do nedjelje navečer da postigne dogovor o njegovu planu za budućnost Gaze, nazvavši to posljednjom prilikom za palestinsku militantnu skupinu.  

Trump je rekao da su preostali militanti Hamasa u Gazi opkoljeni i da će bez dogovora biti "proganjani i ubijeni", a "nevine Palestince" je pozvao da se maknu u sigurnija područja Gaze. Američki plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju će voditi međunarodno tijelo.

Trump nije rekao hoće li se o uvjetima moći pregovarati, kao što to Hamas traži. Hamas nije rekao hoće li pristati na razoružanje, zahtjev Izraela i SAD-a koji je ranije odbacio. Palestinska militantna skupina priopćila je da "cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa koji poziva na prekid rata u Pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i hitan dotok pomoći", među ostalim uvjetima.

Rekli su da su spremni osloboditi sve taoce, "i žive i mrtve" i pregovarati o detaljima kako to učiniti. Viši dužnosnik Hamasa rekao je za Al Jazeeru da predaja talaca u roku od 72 sata "nije realistična".

Također, spremni su "predati upravu Pojasa Gaze palestinskom tijelu neovisnih (tehnokrata) temeljenom na palestinskom nacionalnom konsenzusu i uz podršku arapskih i islamskih snaga". Viši dužnosnik Hamas rekao je također da bi se pitanja o budućnosti Gaze trebala razmatrati unutar sveobuhvatnog palestinskog nacionalnog okvira u kojemu bi trebao biti i Hamas.

Ključne riječi
Gaza Hamas

Komentara 6

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
22:57 03.10.2025.

Pa...sad, opkoljeni su decenijama, ali nikad vojno poraženi. Ima nade ukoliko Izrael od tih svojih picckica jednom ustroji vojsku sve je moguće. Posljednjih godina nisu dobili niti jedan otvoreni rat. Oslanjanje na tehniku i zrakoplovstvo u genocidu nije polučilo krajnji rezultat. Pregovori koje sada kao ultimatum Hamas postavlja Trumpu znače da će se na papiru naći i njihov potpis.

SL
slavenZadravec
22:44 03.10.2025.

Samo jedna strana u tom sukobu provodi genocid. Ipak, ta strana nikada ne dobiva ultimatume od Trumpa. Najbolji izgledi za zaustavljanje krvoprolića i zatim suživot dva naroda je u stavljanju Izraela u poziciju u kakvu je nekada bila stavljena rasistička Južnoafrička. Trenutno smo još u fazi u kojoj je ANC bio smatran za terorističku organizaciju.

Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
22:33 03.10.2025.

Hamas kupuje vrijeme. Nikad se neće razoružati milom. Samo silom.

