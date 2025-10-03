Bermudski trokut: Trump štiti Katar, koji štiti Hamas

Islamističkoj skupini Hamas otkucava sat. Istječe im ultimatum za prihvaćanje Trumpova mirovnog plana od 20 točaka, čija bi provedba mogla igrati ključnu ulogu ne samo u budućnosti Pojasa Gaze, već i u širem izraelsko-palestinskom sukobu i stabilnosti Bliskog istoka. Plan predviđa niz konkretnih mjera, uključujući prekid vatre, predaju zatvorenika i tijela ubijenih, razoružanje Hamasa te dogovorene političke i sigurnosne uvjete. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt izjavila je da predsjednik Donald Trump očekuje da će Hamas pristati na plan te da će u slučaju njegova odbijanja povući jasnu crvenu liniju.

Konzultacije u Dohi

U utorak je Trump dao Hamasu najviše četiri dana da prihvati njegov plan, dok je islamistički pokret prije toga naglasio da je nemoguće ispuniti sve zahtjeve, uključujući oslobađanje svih živih talaca i predaju tijela ubijenih u roku od 72 sata, što je propisano u američkom dokumentu. Rok dodatno povećava pritisak na Hamas, a istodobno komplicira pregovore unutar pokreta u kojima sudjeluju različite frakcije s različitim strateškim interesima i pristupima.

Tijekom konzultacija u Dohi, Hamas je svojim posrednicima (Kataru, Egiptu i Turskoj) jasno dao do znanja da želi više vremena za detaljan pregled uvjeta Trumpova plana. Hamasovci su izrazili rezerve prema nekima od dvadeset točaka, tražeći čvrsta jamstva o izraelskoj predanosti prekidu vatre, precizne vremenske okvire za povlačenje izraelskih snaga i promjene u klauzuli koja zahtijeva razoružanje Hamasa.

Mohammed Nazzal, član Političkog vijeća Hamasa, izjavio je da će pokret uskoro javno objaviti svoj stav, naglašavajući ozbiljnost u postizanju dogovora temeljenih na zaustavljanju rata i "genocida u Pojasu Gaze". Nazzal je jasno istaknuo da Hamas neće dopustiti nastavak genocida, ali da ne prihvaća prijetnje, diktate i pritiske Donalda Trumpa, koje je opisao kao pokušaj prisiljavanja pokreta na predaju. Naglasio je da se Hamasov odgovor neće odgađati te da će u njemu biti uzeti u obzir interesi palestinskog naroda, temeljna načela pokret i strateški ciljevi.

Scene užasa u susjednoj zemlji: Nasilni prosvjedi u više gradova, bačeni i suzavci, u sukobima s policijom ima ozlijeđenih

Nazzal je pojasnio da su konzultacije počele odmah nakon primanja plana, uključujući dijalog s arapskim i islamskim posrednicima, te da Hamas računa na ulogu Katara u ublažavanju američkog pritiska i eventualnom produljenju ultimatuma. Odnosi između SAD-a i Katara ovog su tjedna podignuti na razinu sigurnosnih jamstava, uključujući brz američki odgovor na svaku vanjsku agresiju, s ciljem zaštite katarskog teritorija i interesa SAD-a, uz primjenu diplomatskih, ekonomskih i, po potrebi, vojnih mjera. Naredba je bila jasna: svaka prijetnja katarskom teritoriju ili infrastrukturi smatrat će se prijetnjom američkoj sigurnosti i zahtijevat će odgovarajuće mjere kako bi se očuvala stabilnost i mir u regiji. Neočekivani izraelski zračni napad na Dohu 9. rujna, u kojem je pogođena stambena četvrt i ubijeno šest osoba, uključujući katarskog državljanina, promašio je svoj cilj, jer su ciljani dužnosnici Hamasa u Kataru preživjeli. Neki analitičari procjenjuju da bi Trump mogao poslušati Katar u pokušaju ublažavanja napetosti i produljenja ultimatuma Hamasu.

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdel Aty izjavio je da pokušava uvjeriti Hamas da pozitivno odgovori na Trumpov plan, upozoravajući da bi njegovo odbacivanje moglo ozbiljno zakomplicirati situaciju i ugroziti budućnost Gaze. S druge strane, izraelski premijer Netanyahu jučer je održao hitni sastanak s visokim sigurnosnim dužnosnicima kako bi procijenio situaciju u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali. Netanyahu se pak nada da će Hamas odbiti plan. Južno zapovjedništvo izraelske vojske priprema planove za nastavak borbi, uključujući proširenje kopnenih operacija i zauzimanje dodatnih dijelova grada Gaze, s više od 50% teritorija koji je već okupiran.

Prosvjedi diljem svijeta

Švicarska policija objavila je jučer da je pet policajaca ozlijeđeno u Ženevi u sukobima s propalestinskim prosvjednicima. Isprva mirni prosvjed u znak podrške flotili za Gazu obustavio je promet u središtu grada te prerastao u nasilje. Izraelsko presretanje flotile izazvalo je prosvjede u Ženevi, Zürichu i Bernu, kao i u Italiji i Kolumbiji. Policija je izjavila da je jedna osoba uhićena i da je, nakon što je pet njihovih policajaca ozlijeđeno, pokrenuta istraga. Glasnogovornik policije rekao je da su za suzbijanje nereda bili potrebni suzavac i vodeni topovi te da su prosvjednici bacali predmete i uzrokovali štetu na imovini.