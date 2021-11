Dramatične snimka iz Virovitice: Ušao u banku bez maske, policija ga oborila i privela

Ispred banke u centru Virovitice danas je uhićen jedan muškarac, a dramatično uhićenje snimljeno je kamerom.

Muškarac je bez maske ušao u banku te je postao nasilan zbog čega je zaštitar morao zvati policiju koja je muškarca svladala, piše icv.hr.

Zaštitar ga je upitao ima li masku i zamolio ga da je stavi, no muškarac je to odbijao pa ga je ovaj zamolio da izađe iz banke. Djelatnici banke nudili su mu masku da je stavi i obavi što treba, no on je to odbijao i sve snimao.

Zaštitar ga je upozorio da je zabranjeno snimati u banci te ga pokušao odvesti van, no muškarac je pružao otpor pa je zaštitar pozvao policiju.

Muškarac je policiji potom odbio dati osobnu iskaznicu nakon čega je nastala drama te su ga policajci morali svladati i privesti jer nije želio surađivati.