Drama u zraku: Pilotu tijekom slijetanja golemi pauk pao u krilo

Za sve one koji se groze pauka, ova je snimka prava noćna mora. Internetom se, naime, proširio video iz Australije nastao u trenutku slijetanja aviona Cesna.

Iznad pilota pojavio se golemi pauk lovac koji mu je nakon toga pao u krilo.

Afraid of flying and spiders? This might be your worst nightmare...



A giant huntsman dropped on top of a panicked pilot, as the small plane was landing at a Northern Territory airfield.



