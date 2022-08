Drama u Splitu: Gore četiri vozila, vatra se proširila na livadu

Požar je planuo oko 22:40 na Dragovodama u Splitu. Prema prvim informacijama, gore četiri automobila u Ulici Lovački put i najvjerojatnije će izgorjeti u cijelosti.

Vatra se proširila i na livadu između dviju kuća.

- Izbio je požar u kontejner, nošen vjetrom proširio se na dva vozila. Tek moramo izići na očevid i utvrditi činjenično stanje. Prema prvim informacijama, izgorena vozila nisu u voznom stanju - kazala je Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske za portal Dalmacija Danas

Stanovnici ovog područja kažu da je sve krenulo s jedne parcele gdje nema kontejnera.

- Počela je gorjeti trava i nisko raslinja na jednoj parceli. Onda su se ljudi zaletjeli i sami ugasili požar, te pozvali vatrogasce. No vatra je ponovno na istom mjestu planula. Vatrogasci su potom to mjesto natopili vodom. Po svemu što smo zaključili, netko je žarko želio da ta konkretna parcela izgori - kazao je Splićanin koji živi do mjesta požara.

Vatrogasci i policija su na terenu.