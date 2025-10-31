Drama na letu: Putnici u panici, avion naglo gubio visinu, ima i povrijeđenih

Putnički avion kompanije JetBlue na letu iz Cancúna prema Newarku imao je iznenadan gubitak visine u četvrtak 30. listopada. To je dovelo do hitnog slijetanja na međunarodni aerodrom na Floridi. U incidentu je ozlijeđeno nekoliko putnika i izazvao je zabrinutost kako među putnicima tako i u avioindustriji budući da takve nagle promjene visine ukazuju na ozbiljan tehnički problem.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Multiple people injured after a JetBlue flight (#B61230) departing from Cancun headed to Newark had to make an emergency landing in

Tampa, Florida after severe turbulence, the plane was able to land safely. The FAA is looking into the matter. pic.twitter.com/h83p46oGBw — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 30, 2025