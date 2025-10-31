Naši Portali
ISTRAGA U TIJEKU

Drama na letu: Putnici u panici, avion naglo gubio visinu, ima i povrijeđenih

Foto: Pixabay
VL
Autor
Šimun Ilić
31.10.2025.
u 14:45

Let 1230, koji se obavljao avionom Airbus A320, poletio je iz Cancúna i trebao je sletjeti u New Jerseyu, kada je odjednom došlo do "neočekivanog pada visine", priopćila je Federalna administracija za zrakoplovstvo (FAA)

Putnički avion kompanije JetBlue na letu iz Cancúna prema Newarku imao je iznenadan gubitak visine u četvrtak 30. listopada. To je dovelo do hitnog slijetanja na međunarodni aerodrom na Floridi. U incidentu je ozlijeđeno nekoliko putnika i izazvao je zabrinutost kako među putnicima tako i u avioindustriji budući da takve nagle promjene visine ukazuju na ozbiljan tehnički problem. 

Let 1230, koji se obavljao avionom Airbus A320, poletio je iz Cancúna i trebao je sletjeti u New Jerseyu, kada je odjednom došlo do "neočekivanog pada visine", priopćila je Federalna administracija za zrakoplovstvo (FAA). Posada je odmah proglasila izvanrednu situaciju te je avion prisilno sletio u Tampi u državi Florida. U pitanju je avion registarske oznake N605JB, star 20 godina koji nosi ime Blue Monster (Plavo čudovište). Prema javnim podatcima, avion je pao sa 10.600 metara na 5500 metara u roku od pet minuta. Putnici i posada su nakon što su sletjeli pregledani te ih je nekoliko odvedeno u bolnicu zbog ozljeda, piše AviatonA27.
Ključne riječi
aviokompanija jetblue nesreća let

