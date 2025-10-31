Drama na letu: Putnici u panici, avion naglo gubio visinu, ima i povrijeđenih

Putnički avion kompanije JetBlue na letu iz Cancúna prema Newarku imao je iznenadan gubitak visine u četvrtak 30. listopada. To je dovelo do hitnog slijetanja na međunarodni aerodrom na Floridi. U incidentu je ozlijeđeno nekoliko putnika i izazvao je zabrinutost kako među putnicima tako i u avioindustriji budući da takve nagle promjene visine ukazuju na ozbiljan tehnički problem.
Let 1230, koji se obavljao avionom Airbus A320, poletio je iz Cancúna i trebao je sletjeti u New Jerseyu, kada je odjednom došlo do "neočekivanog pada visine", priopćila je Federalna administracija za zrakoplovstvo (FAA). Posada je odmah proglasila izvanrednu situaciju te je avion prisilno sletio u Tampi u državi Florida. U pitanju je avion registarske oznake N605JB, star 20 godina koji nosi ime Blue Monster (Plavo čudovište). Prema javnim podatcima, avion je pao sa 10.600 metara na 5500 metara u roku od pet minuta. Putnici i posada su nakon što su sletjeli pregledani te ih je nekoliko odvedeno u bolnicu zbog ozljeda, piše AviatonA27.