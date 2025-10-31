Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
U JUTARNJIM SATIMA

Nesreća u Ježdovcu: Bez dozvole sjeo na motor pa zadobio teške ozljede

Policija/ Ilustracija
PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
31.10.2025.
u 11:54

Motociklist je u nesreći teško ozlijeđen, a medicinska pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice.

U Ježdovcu je jučer, oko 9.45 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 29-godišnji motociklist, izvijestila je policija. Muškarac je upravljao motociklom zagrebačkih registarskih oznaka iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta, nakon što je u dvije godine prikupio 15 negativnih bodova. Kako još nije ponovno stekao pravo upravljanja, vozio je bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije.

Kretao se Ulicom Prkanj u smjeru juga te, uslijed neprilagođene brzine, nije uspio pravodobno zaustaviti motocikl. U zavoju je prešao na suprotnu stranu kolnika i naletio na automobil riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 49-godišnjak. Vozač automobila pokušao je izbjeći sudar te skrenuo na meki teren, gdje se vozilo zaustavilo. Motociklist je u nesreći teško ozlijeđen, a medicinska pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice.
Ključne riječi
Ježdovec nesreća PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja