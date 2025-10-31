Nesreća u Ježdovcu: Bez dozvole sjeo na motor pa zadobio teške ozljede

U Ježdovcu je jučer, oko 9.45 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđen 29-godišnji motociklist, izvijestila je policija. Muškarac je upravljao motociklom zagrebačkih registarskih oznaka iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta, nakon što je u dvije godine prikupio 15 negativnih bodova. Kako još nije ponovno stekao pravo upravljanja, vozio je bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije.

Kretao se Ulicom Prkanj u smjeru juga te, uslijed neprilagođene brzine, nije uspio pravodobno zaustaviti motocikl. U zavoju je prešao na suprotnu stranu kolnika i naletio na automobil riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 49-godišnjak. Vozač automobila pokušao je izbjeći sudar te skrenuo na meki teren, gdje se vozilo zaustavilo. Motociklist je u nesreći teško ozlijeđen, a medicinska pomoć pružena mu je u KBC-u Sestre milosrdnice.