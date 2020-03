Preliminarni rezultati u Kini pokazali su kako ova dva učinka usporavaju širenje korone

Upravo su objavljeni ohrabrujući preliminarni rezultati studije koju podupire National Key R&D Program in China te National Natural Science Foundation of China, a koji sugeriraju da povišenje temperature i vlažnosti imaju ključnu ulogu u smanjenju infektivnosti SARS-CoV-2 virusa.

Kineski znanstvenici predvođeni dr. Wangom do tih rezultata su došli mjereći dnevni efektivni reproduktivni broj virusa (R), koji inače predstavlja očekivani broj ljudi u populaciji koji će se zaraziti. Taj broj je posebno značajan u slučajevima pojavnosti novih virusa kao što je SARS-CoV-2 virus kad u populaciji ne postoji stečeni imunitet. Poznato je da efektivni broj virusa varira i može ovisiti o brojnim čimbenicima, u koje se ubrajaju i vremenske prilike, temperature, ali i niz mjera koje poduzima čovjek uključujući samoizolaciju, higijenske mjere, itd.

U radu pod nazivom „High temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19” Wang i suradnici sa Sveučilišta Beihang (BUAA) su mjereći dnevne vrijednosti R u periodu od 21-23. sječnja 2020. godine (u 100 kineskih gradova sa više od 40 COVID-19 oboljelih) utvrdili da povišenje temperature za 10 stupnjeva smanjuje vrijednost R za 0.0383 dok povišenje vlažnosti za 1% smanjuju vrijednosti R za 0.0224.

Rezultati sugeriraju da skori dolazak ljeta kao i dolazak kišnih perioda na sjevernoj hemisferi mogu signifikantno usporiti transmisiji koronavirusa. Rezultati su na tragu, ranije objavljenih rezultata provedenih na životinjama koji su pokazali su da suhi zrak blokira funkcioniranje mukozne barijere i omogućava učinkovitiju transmisiju različitih respiratornih virusa.