U Italiji testiraju lijek Actemra, možda najbliže lijeku protiv koronavirusa

Kompanija Genentech, članica grupe Roche, počela je s trećom fazom testiranja lijeka Actemre za procjenu učinkovitosti na pacijentima u ozbiljnih stupnjevima bolesti COVID-19. Genentech u suradnji s američkom FDA te Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) surađuje na randomiziranom dvostruko kontroliranom testiranju nazvanom COVACTA. Ovo testiranje donijet će odgovor je li Actemra, koja se daje intravenozno, sigurna i učinkovita na pacijentima u poodmaklom stadiju COVID-19. Testiranje će obuhvatiti 330 pacijenata u svijetu uključujući Sjedinjene Države koje će se odabrati u travnju. Početne i krajnje točke testiranja uključuju nekoliko ključnih aspekata bolesti. Pacijente će se pratiti 60 dana nakon testiranja a u međuvremenu će se provoditi analize kojima će cilj biti utvrđivanje preliminarnih dokaza efikasnosti ovog lijeka, navode u kompaniji. – Započinjemo kliničku studiju u cilju proučavanja Actemre u učinkovitosti na ljudima hospitaliziranima s COVID-19 upalom pluća, kako bismo bolje mogli utvrditi moguću ulogu Actemre u borbi protiv te bolesti. U ovim nezabilježenim vremenima, ova je objava važan primjer kako industrija i regulativa mogu izuzetno brzo ostvariti suradnju kako bi odgovorili na pandemiju COVID-19 te podijeliti rezultate s javnošću što je prije moguće, rekao je glavni Genentechov liječnik dr. Levi Garraway. Lijek Actemru američka agencija za odobrenje prehrambenih preparata i lijekova FDA odobrila je 2010. godine kao lijek u ozbiljnim slučajevima reume a koji su ranije koristili druge lijekova protiv te tegobe. Actemra je također odobrena i za niz drugih bolesti poput nekoliko vrsta artritisa. Uz Actemru testiranja se obavljaju i na lijeku Kevzara koji Genentech razvija sa tvrtkama Regeneron i Sanofi. Francuska tvrtka Sanofi objavila je 16. ožujka objavila je također kako ulazi u drugu i treću fazu testiranja tog lijeka na 400 pacijenata oboljelih od COVID-19. Actemru testiraju i Kinezi, njihova je National Health Comission, nacionalna komisija za zdravstvo uključila Actemru u svoj najnoviji plan za COVID-19. Taj se lijek ispituje u dvije djelujuće kineske studije u Kini, prenose se u priopćenju kompanije Genentech navodi kinesko registra kliničkih ispitivanja. Jedno testiranje provodi se na 150 pacijenata u kombinaciji s još jednim poznatim potencijalnim lijekom, Favirapirom, a vodi ga Prva bolnica Sveučilišta u Pekingu. Još jedno testiranje, na 188 pacijenata, provodi se samo s Actemrom a vodi ga Prva pridružena bolnica Sveučilišta znanosti i tehnologije Kine što je regionalna bolnica Anhui. Actemra se testira i u Italiji, u drugoj fazi na grupi do 30 pacijenata gdje se primjenjuje na pacijentima s teškom upalom pluća izazvanom novim koronavirusom SARS-CoV-2. To se odvija na Università Politecnica delle Marche and Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord s ciljem utvrđivanja poboljšanja funkcionalnosti pluća. Da pojasnimo, Actemra je jedan od 60 lijekova koje se provjerava kao moguće terapije za COVID-19. Ovdje je pogotovo značajno što su kliničko testiranje podržale organizacije poput FDA koja je američka nacionalna agencija što se događa kada se procjenuje da lijek zbilja ima potencijal primjene i na drugim bolestima, što je u ovom slučaju COVID-19.