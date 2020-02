Dr. Lauc: Ako netko i kašlje, to je vjerojatno zbog obične prehlade. No, ponašajmo se odgovorno

Ugledni naš znanstvenik i znanstveni poduzetnik molekularni biolog prof. dr. sc. Gordan Lauc, redoviti profesor na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, osnivač tvrtke Genos također s pozornošću prati razvoj oko novog koronavirusa.

- Najveći problem s COVIG-19 virusom je što o njemu vrlo malo znamo, a ima određene sličnosti s vrlo opasnim virusima poput SARS-a i MERS-a. U toj situaciji jako je teško dati bilo kakva argumentirana mišljenja ili predviđanja. No srećom Kinezi tome pristupaju jako ozbiljno, primjerice u Wuhan su poslali preko 20,000 eksperata iz čitave Kine da se bore s epidemijom, tako da svaki dan sve više i više učimo o tom novom virusu. Za sada se čini da se radi o virusu koji nije puno gori od gripe, no u to je teško biti siguran, budući da se podaci iz Irana čine dosta gori. No srećom broj slučajeva izvan Wuhana je jako mali, tako da je još uvijek puno veći rizik da će vas danas pogaziti auto, nego da ćete se zaraziti koronavirusom. Ako netko i kašlje, to je najvjerojatnije zbog obične prehlade ili gripe. No treba se odgovorno ponašati i ako ste bolesni truditi se da ne zarazite druge (tu recimo maske mogu pomoći), a ako niste bolesni redovito prati ruke i izbjegavati bliski kontakt s osobama koje kašlju ili šmrcaju. To će vas zaštiti ne samo od koronavirusa, već i od drugih virusa i bakterija kojih je puno više - smatra dr. Lauc.

