Ivan Đikić: 'Bit će i gorih situacija od koronavirusa, a sve zbog klimatskih promjena'

Naš poznati znanstvenik Ivan Đikić gostovao je na N1 televiziji u emisiji 'Novi dan', gdje je, između ostaloga, objasnio i kako se razvija koronavirus.

"Koronavirus vam je vrlo sličan kao i virus gripe. Oni dolaze ciklično, šire se vrlo brzo. Stvara se određeni imunitet kolektivni i stvara se određena zbog vremenskih odnosno klimatskih i ekoloških stvari stvara se pool virusa. I ti virusi jednostavno nestaju za par mjeseci. To se u Kini događa, vjerujem da će se to događati i u drugim zemljama po svijetu", tvrdi naš znanstvenik.

Ovaj će virus, kaže Đikić, nestati, kao što su i drugi virusi nestajali u prošlosti.

"Također, ono što stvarno želim naglasiti za javnost je da moramo biti svjesni da ovakvih opasnosti postoji sve više i više i mi kao znanstvenici moramo upozoriti javnost ponovno da ignoriranje klimatskih promjena, ignoriranje svega što se događa u svijetu, u biti nije bezazleno samo zbog toga što imamo probleme s vremenom, nego radi toga što se stvaraju tzv. dormantni ili pritajeni virusi u prirodi koji nastaju zbog upravo klimatskih promjena i moja očekivanja su u budućnosti da će biti još više ovakvih slučajeva i moramo pripremiti ne samo znanstvenike, ne samo ulagati u znanost, nego moramo pripremiti i javnost da shvaćaju da su mnoge stvari koje se događaju na svijetu povezane s klimatskim promjenama imat će u budućnosti reperkusiju i na naše zdravlje i na pojavu ovakvih virusa", kazao je Đikić.

Upitan koliko znanost poznaje ovakve viruse, odgovorio je: "Ovi virusi su vam zoonozni, znači oni se pojavljuju kod životinja i mi nemamo pregled svih podvrsta virusa koji se pojavljuju kod životinja. Nažalost, u vrlo rijetkim slučajevima dolazi do evolucijske promjene virusa kod životinja i prelaska na ljude", kazao je dodavši kako i tada postaje opasnost jer dolazi do promjena tih različitih receptora na stanicama virusa i oni mogu nakon toga preći na ljudske stanice i tada je to jedna lutrija.

"Mi cjepiva možemo stvarati na temelju iskustava koje smo imali iz prošlosti, ali svaki virus koji se pojavi u prirodi može imati potpuno nove genetske karte koje će nam stvarati dodatne probleme i upravo radi toga je neophodno da se istražuje sve što znamo do sada o influenca virusu i virusima korone koje smo imali u prošlosti, da bismo bili spremni za odgovor na buduće. Cjepiva su vam najefikasniji i najbolji i danas jedini djelotvorni način borbe protiv virusa. Mi ne znamo što će biti. Evolucija je toliko brza da ne možemo predviđati genetsku podlogu tih virusa i upravo je stoga vrlo nezahvalno predviđati i liječenje", pojasnio je Đikić.