Svjetski stručnjak za Večernji list: Autiste kosi depresija i suicid, a postoji način kako im se može pomoći

Američki psiholog dr. sc. Steven Gutstein (77) razvio je jedinstven pristup liječenju poremećaja iz spektra autizma, koji je odnedavno dostupan i u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. Njegov se pristup temelji na uvjerenju da se djeca s autizmom mogu mijenjati pa mogu napredovati i u područjima u kojima su slaba, primjerice u socijalnim interakcijama i općenito u novim i nepredvidivim situacijama, pod uvjetom da im se osiguraju određeni alati i sustavna, ponajprije obiteljska podrška. Uzroci tog neurorazvojnog poremećaja još uvijek su nepoznati, broj dijagnoza djece u spektru raste, osobito u razvijenim zemljama, a razni psihoterapijski pravci pružaju najčešće nedostatnu pomoć. Sa psihologom koji i u poznim godinama, zajedno sa svojom suradnicom i suprugom dr. sc. Rachelle Sheely, i dalje intenzivno radi, educira brojne stručnjake i putuje Amerikom, razgovarali smo Zoomom o samom pristupu, ali i porastu broja dijagnoza i skandalozno lošem statusu osoba s autizmom u društvu. Dr. Gutstein referira se uglavnom na američko društvo, ali nije teško povući poveznice s Hrvatskom ili bilo kojom drugom europskom zemljom.