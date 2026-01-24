Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrabri Šimun samostalno hoda!

ZDRAVSTVO U FOKUSU

Premijer će tražiti od ministrice da ga obavijesti o inicijativi ravnatelja bolnica

Za pitanje zaposlenika rekao je da je puno šire, i to ne samo u zdravstvu već i u socijali čega su, kaže, itekako svijesti te su povećali plaće u državnoj i javnoj službi kako bi radna mjesta učinili atraktivnijima i da manje ljudi traži radna mjesta sličnog profila u drugim članicama EU.