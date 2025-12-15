Hrvatski sabor izglasao tzv. 'Bačićeve zakone': Lijeva oporba pokreće referendum, podržao ga i Most

Hrvatski sabor zaključuje redovno jesensko zasjedanje glasovanjem, među ostalim o zakonima o gradnji i prostornom uređenju, tzv. "Bačićevim zakonima”. Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju podržalo je 76 zastupnika, 59 je bilo protiv, a jedan suzdržan. Konačni prijedlog Zakona o gradnji dobio je 77 glasova "za", 57 "protiv", a dva su zastupnika bila suzdržana. Glasalo se i o Konačnom prijedlogu Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Njega je podržalo 79 zastupnika, 51 je bio protiv, a četiri suzdržana.

Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo.

"SDP i Možemo! i stranke lijeve oporbe Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, ali ovaj put tražimo da Ustavni sud to napravi u primjerenom roku od neka tri mjeseca. Ako se to ne dogodi, građani će srušiti ovaj zakon. Najavljujemo da smo spremni ići u mobilizaciju građana i prikupljati potpise za rušenje ovog zakona”, kazala je Sandra Benčić (Možemo!) na zajedničkoj konferenciji lijevo-centrističke oporbe za novinare u Saboru.

Spremni smo za referendum, nadovezao se čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Konferenciju za novinare sazvali su kako bi još jednom pokušali zaustaviti izglasavanje Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

"Hrvatska ima kaput s dva lica, jedan europski, a drugi balkanski s opojnim mirisom balkanskog tanga kojeg zagovara naš premijer. Umjesto da sluša struku, kada već ne sluša oporbu, i sve asocijacije i udruge koje se bave prostorom, on opet ide po svome, a ja pitam za koga i čiji je to interes ako znamo da je prostor u Hrvatskoj jedinstven, nedjeljiv i da je to naše najveće bogatstvo”, zapitao je Hajdaš Dončić.

Benčić je dodala kako od početka upozoravaju da se ovi zakoni ne daju popraviti, ne mogu se unaprijediti amandmanima jer su konceptualno pogrešni zbog čega se trebaju povući, a to njihovo stajalište je, kaže, potvrdila apsolutno cijela struka. Organizirali smo naše članove diljem zemlje da informiraju građane na ulici o tome što ti zakoni donose i osigurali smo im alat da šalju pisma zastupnicima HDZ-a i njihovim koalicijskim partnerima da se zakoni povuku, kazala je.

Napomenula je da je, u šest dana otkako su to pokrenuli, zastupnicima poslano 50 tisuća mailova, a to vladajućima evidentno nije dovoljno da makar sjednu i razmisle o trećem čitanju, a kamoli o povlačenju zakona. "Ovakvo ignoriranje građana i struke će imati svoju cijenu jer ako budu na silu izglasali ove zakone koji doslovno omogućuju konačnu rasprodaju naše zemlje, učinit ćemo sve da se ti zakoni sruše, i institucionalno i u suradnji s građanima”, poručila je.

Mrak Taritaš: Vatru pokušavaju gasiti kantom kerozina

"Potpredsjednik Vlade Branko Bačić prošli tjedan nas je u Saboru pokušao uvjeriti da su zakoni koji predlaže iskorak i da HDZ sprema veliku reformu, a ja se ironično slažem da je to iskorak u propast i provaliju. To je kao da imate vatru i onda je pokušavate ugasiti s kantom kerozina”, istaknula je Anka Mrak Taritaš (GLAS).

Koliko je HDZ-u stalo do prostora, napominje, pokazuje niz njihovih ministara prostornog uređenja i graditeljstva, počevši od Kuščevića, Štromara, Horvata do Paladina, lisicu u kokošinjcu, kojeg smo svi zaboravili, a sada se Bačić pokazuje kao spasitelj. On nije spasitelj, a ovo nije samo zakon opasnih namjera nego zakon koji državu, prostor i prostorno planiranje vodi u provaliju. Pristojna Vlada bi sjela sa strukom i pokušala iznaći rješenje, ali ova Vlada je daleko od pristojnosti, ocijenila je Mrak Taritaš.

Marijana Puljak (Centar) mišljenja je kako je jedino pristojno, odgovorno i jedino što bi bilo pravi čin domoljublja povući zakone prije glasanja, međutim, naglašava, HDZ je odabrao stranačku poslušnost, a ne građane i interes zajednice. "Ovo je najvažnija rasprava u novijoj hrvatskoj povijesti jer ovi zakoni, kada se usvoje, uništit će prostor, najvrjednije što u Hrvatskoj trenutačno imamo. Čin domoljublja je povući zakone prije glasanja, a HDZ-ove zastupnike pozivamo da ne glasaju za uništenje prostora”, apelirala je.

Na kritike iz HDZ-a da oporba laže i da ih SDP proziva za otimačinu, a upravo to oni rade u Zaboku, Hajdaš Dončić je uzvratio da su tamošnji lokalni čelnici radili po postojećim zakonima koje su nametnuli HDZ i HNS. Baš se pitam za čiji su interes donesene izmjene Zakona o obnovljivim izvorima energije po kojem je omogućeno izvlaštenje, kazao je. Na upit imaju li ili očekuju potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji zakone, slagao se s njima ili ne, mora potpisati da bi stupili na snagu te očekuju li da bi i on mogao posegnuti za ocjenom ustavnosti, Hajdaš Dončić je kazao kako vjeruje da se ne slaže sa zakonima. Međutim, ovo je posao parlamentarnih stranaka i naše parlamentarne borbe, a nije stvar predsjedničkih izbora, poručio je čelnik SDP-a.

Most: Podržavamo izjašnjavanje građana na referendumu po pitanju prostornog zakona

Zastupnici Mosta poručili su u ponedjeljak kako podupiru izjašnjavanje građana na referendumu po pitanju Zakona o prostornom uređenju jer smatraju da se radi o važnom pitanju kojim resorni ministar Branko Bačić priprema veleizdaju i pretvara hrvatski prostor u valutu s kojom će trgovati.

"Poslali smo jasnu poruku da se protivimo ovom Zakonu, ali isto tako želimo ukazati na licemjerje lijeve opozicije koja je na slučaju Zaboka napadala vladajuće zbog izvlaštenja ljudi iz njihovog privatnog vlasništva nauštrb investitora, a na kraju se pokazalo da je SDP-ov župan zajedno s HDZ-ovim ministarstvom jednako odgovoran", poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja govoreći o Zakonu o prostornom uređenju.

Grmoja je pozvao i Ustavni sud da reagira. "Podupiremo izjašnjavanje građana o ovom važnom pitanju i nadamo se da ova najava referenduma neće biti samo smokvin list za ovu veleizdaju koju je Bačić pripremio, a koju će ljevica, moguće, opravdati. Pozivamo Ustavni sud da reagira, znamo na koji način je izglasan, zajedno su ga izglasali HDZ i SDP, ali apeliramo na njihovu savjest", kazao je.

Postavlja se pitanje što će to u budućnosti stvarno biti hrvatsko i hrvatskih građana, dodao je Mostov zastupnik Ante Kujundžić istaknuvši kako je cijeli paket tzv. Bačićevih zakona - o prostornom uređenju, gradnji i energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu loš. "Lokalna samouprava gubi jedan oblik autonomije da sama upravlja svojim prostorom i određuje gdje će što ići, nadamo se da nećemo biti u pravu, ali to će nam godine pokazati, da Branko Bačić ovim zakonima pretvara hrvatski prostor u valutu s kojom će on trgovati", poručio je.